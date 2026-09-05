'Nadie Me Ha Ayudado': María Consuelo Pide la Eutanasia tras Ataque con Ácido

Hace 26 años, María Consuelo Córdoba fue atacada con ácido por su pareja cuando le dijo que quería trabajar. Ahora tras luchar contra el dolor, la miseria y la indiferencia, pidió la eutanasia a las autoridades colombianas.

María Consuelo de 58 años asegura que ya no tiene esperanza. Se ha sometido a 87 cirugías para reconstruir las zonas afectadas por el líquido corrosivo que la dañó. Las nuevas operaciones, entre ellas la zona dental, cuestan millones de pesos.

“Quedé sin nariz, sin boca, sin mentón, sin nada… sin nada quedé”, dijo en entrevista a Radio Caracol.

Desde entonces vive con una máscara para proteger su piel, que ahora es sensible; dos tubos le permiten respirar por la nariz y tiene problemas de movilidad. María asegura que el desgaste es físico y emocional.

Durante años realizó diversas actividades para salir adelante y obtener ingresos que le permitieran sostener su vida y tratamientos. Sin embargo, su condición la llevó a vivir de la caridad.

María conoce Chocó, Colombia, porque todos los días sale a pedir ayuda monetaria para pagar el alquiler del pequeño cuarto donde vive. Pero asegura que ahora ya tiene “competencia” y no obtiene dinero en el transporte público.

“Porque ya ahora, como hay tanta competencia, que se montan en invidentes, se montan muchos, se montan señoras con niños, señoras a vender bolsas. Entonces, yo estoy quemada. Me montó el Transmilenio y ya no hablo. Me quedo tranquila y no hablo”, asegura.

María Consuelo Córdoba fue abrazada por el papa Francisco en 2017. Hizo todo lo posible para verlo.

"Quería la bendición para irme tranquila”, afirmó. Pero durante el encuentro el pontífice le dijo que siguiera luchando. Ella le prometió que no optaría por la eutanasia. El pontífice le dio la bendición y un rosario.

"Te lo prometo (que no pediré eutanasia), pero si la vida me cambia. Él me dijo: 'Te va a cambiar porque Colombia te va a ayudar'. Nunca me han ayudado en nada, ni ha habido más operaciones. La vida ha sido peor", afirmó.

María afirma que ya perdió la fe, que es insostenible seguir viviendo de esta manera. Solicitó la eutanasia hace tres años y Capital Sald, una Entidad Promotora de Salud (EPS), aseguró que ya se autorizó.

Asimismo, señaló que la decisión corresponde a la voluntad de María, por lo que continuarán acompañándola en materia de salud.

En Colombia es legal y está regulada como un derecho fundamental para que las personas puedan morir con dignidad. Es aplicable a aquellos solicitantes con sufrimiento intenso por enfermedades graves o incurables.

EPP