Internacional

'Nadie Me Ha Ayudado': María Consuelo Pide la Eutanasia tras Ataque con Ácido

María se ha sometido a casi 90 cirugías y, aunque dice que le prometió al papa luchar, ya está cansada del dolor

María Consuelo ha tenido que vivir durante 26 años con múltiples dolores y en la pobrezaFoto: Redes
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