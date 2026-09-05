Reino Unido: la Peligrosa Moda de Inyectarse Testosterona

Las redes sociales e ideas falsas están provocando que miles busquen inyectarse testosterona aunque no la necesiten, poniendo en riesgo su salud.

En el Reino Unido, esta es ya una moda. Richard se sentía fatigado, sin ganas de nada. Así que fue a una clínica y consiguió testosterona, aunque sus niveles decían que no la necesitaba.

"He recuperado las ganas de hacer cosas que me gustan. Ya no tengo confusión mental. Creo que ese es el principal cambio que he notado. Los principales inconvenientes son que, obviamente, tienes que ponerte una inyección tres veces por semana si quieres seguir sintiéndote así. Tienes que hacerlo por el resto de tu vida.

Muchos médicos advierten que son demasiados los hombres preocupados por sus niveles de testosterona. Y esas inyecciones podrían tener un fuerte impacto sobre su salud.

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Aseguran que causa engrosamiento de los músculos, incluido el corazón. Causa presión arterial alta, empeora el colesterol, reduce la fertilidad y el tamaño de los testículos entre otras efectos.

El Dr. Channa Jaycena, médico del Imperial College de Londres, dice que "el problema hoy en día es que algunas clínicas, sobre todo del sector privado y en internet, recetan testosterona a hombres que presentan síntomas muy poco específicos".

La fiebre por la testosterona ha transformado lo que es un tratamiento reservado para patologías específicas en el nuevo fetiche masculino, impulsado por la maquinaria comercial privada y el dictamen de las redes sociales, atrapando a miles de hombres en un consumo fármaco-dependiente con riesgos silenciados y también irreversibles.

La pregunta es si esta búsqueda por terapia de testosterona está en parte respondiendo a una necesidad real de una condición que no ha sido tomada tan en serio o si es más una estrategia para crear demanda y tener enormes ganancias a costa de la salud de muchos.

Con información de Horacio Rocha Staines

ICM