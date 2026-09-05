Salud

Reino Unido: la Peligrosa Moda de Inyectarse Testosterona

Para muchos, los niveles de testosterona en el hombre es un gran indicador de su salud, pero el abuso o utilización sin requerirla puede traer más perjuicios que beneficios

El uso indiscriminado de testosterona puede provocar daños a la saludEl uso indiscriminado de testosterona puede provocar daños a la salud. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+