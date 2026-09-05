Homicidio, Interrupción del Embarazo y Maltrato Animal, Cargos Contra Multihomicidas de Atizapán

Este sábado será la audiencia inicial de Diego Sebastián ’N’ y Gerardo ’N’, presuntos homicidas de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia.

Diego Sebastián ’N’ y Gerardo ’N’ ingresaron el viernes al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, en el Estado de México, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Los cargos contra los implicados en el caso son: homicidio calificado múltiple de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, su hija Sofía y la trabajadora Aleyda Romero; interrupción del embarazo y maltrato y crueldad animal.

El multihomicidio ocurrió la tarde del 1 de septiembre de 2026 en un departamento en un fraccionamiento de Atizapán de Zaragoza. El hijo de la pareja sobrevivió al ataque y fue hallado sin signos de violencia.

De acuerdo con la investigación, Diego Sebastián ’N’ sabía que las víctimas tenían una importante suma en criptomonedas. El presunto asesino habría ofrecido a Gerardo ’N’ dos millones de pesos por la ayuda.