Homicidios

Homicidio, Interrupción del Embarazo y Maltrato Animal, Cargos Contra Multihomicidas de Atizapán

Los presuntos multihomicidas fueron recluidos en el penal de Barrientos

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Audiencia Inicial contra Detenidos por Multihomicidio en Atizapán Será este Sábado

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Detenidos en Barrientos los presuntos multihomicidas de Atizapán. Entre las víctimas, el tecladista de Camilo Séptimo y su familia. Conoce los detalles de este caso.

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