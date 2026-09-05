Homicidios

Fiscalía del Edomex Revela Destino de Niño Sobreviviente de Multihomicidio en Atizapán

El menor de 6 años de edad, hijo del tecladista de Camilo Séptimo, fue hallado por elementos de seguridad en el departamento

El multihomicidio ocurrió en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán, EdomexFoto: Cuartoscuro
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