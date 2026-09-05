Fiscalía del Edomex Revela Destino de Niño Sobreviviente de Multihomicidio en Atizapán

Luego de que se diera a conocer la cronología del múltiple asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda mexicana, Camilo Séptimo, y su familia, la Fiscalía del Estado de México, reveló qué ocurrirá con el único sobreviviente de este crimen: un niño de apenas 5 años de edad.

De acuerdo con las autoridades, luego de horas de las labores de inteligencia en la vivienda ubicada en la colonia Bosque de Amates, fraccionamiento Grand Viure, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, se pudo hacer la reconstrucción de los hechos.

En tanto, la Fiscalía indicó cómo fue que hallaron al menor de edad. Según la carpeta de investigación, en el inmueble había una persona más en una de las habitaciones.

“Se localizan dos habitaciones más, siendo en la primera en la cual se localizaba un menor de edad de aproximadamente cinco años de edad, el cual a simple vista no contaba con lesión visible”, indica el comunicado.

ante esto, revela que los elementos policiacos confirmaron que el menor fue entregado a sus abuelos.

La Fiscalía destaca que buscará recabar su entrevista, ya que al ser el único sobreviviente, su testimonio es clave para esclarecer el caso. Lo anterior, se llevará a cabo en el marco del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren a Niñas, Niños y Adolescentes.

“Anteponiendo el interés superior de la niñez y en el momento oportuno, esta Fiscalía buscará recabar su entrevista”, indicaron las autoridades.

Tras lo ocurrido, según datos ofrecidos por las autoridades, el menor no ha sido presentado para valoraciones psicológicas y de trabajo social ante el personal especializado de Fiscalía Edomex.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'Es un Hecho que le Estaba Exigiendo Dinero': García Harfuch sobre Multihomicidio de Atizapán

Este viernes se cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, por los delitos de homicidio calificado, interrupción de embarazo de una mujer de cuatro meses de gestación y por crueldad animal. Ambos son investigados por su presunta responsabilidad en el multihomicidio. Diego era socio del músico y persona de confianza de la familia.

Fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde mañana se llevará a cabo su audiencia inicial para la formulación de imputación.

De ser hallados culpables, por los homicidios de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula Barragán, su hija Sofía, así como de la colaboradora de la familia, Aleyda Romero, los detenidos podrían ser sentenciados a una pena de 25 a 70 años de prisión por cada víctima.

Debido a que Ana Paula tenía 4 meses de gestación, podrían obtener de 5 a 10 años de cárcel por el delito de interrupción del embarazo, cometido en agravio del producto de la gestación.

Finalmente, sobre el delito de maltrato o crueldad a los seres sintientes, de la Golden de un año de la familia, podrían alcanzar una pena de 3 a 6 años de prisión.

Las víctimas fueron despedidas y sepultadas hoy.

EPP