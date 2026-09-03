Aseguran Auto Donde Huyeron los Presuntos Asesinos de Jonathan Meléndez, de Camilo Séptimo

Diego Sebastián ’N’ y Gerardo ’N’, presuntos asesinos de Jonathan Meléndez y su familia, huyeron en un auto color gris luego de cometer el crimen. La unidad fue localizada en un inmueble en Tecámac, en el Estado de México.

El vehículo fue asegurado en el exterior de la vivienda donde fue arrestado Gerardo ’N’, presunto cómplice de Diego Sebastián ’N’, chofer y persona de confianza de Jonathan Meléndez, desde hace 20 años.

El auto tipo sedán tenía placas de circulación sobrepuestas, de acuerdo con los reportes sobre el aseguramiento de la unidad en el municipio de Tecámac.

Las cuatro víctimas del multihomicidio son: Jonathan Meléndez, de 38 años; Ana Paula, esposa del músico, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija, de 3 años; y Aleyda Romero, trabajadora de la familia, de 21 años. Un perro también perdió la vida.

Otro hijo de la pareja, de 6 años de edad, sobrevivió al ataque y fue encontrado en el departamento sin signos de violencia.

Los dos sujetos fueron detenidos el miércoles a menos de 12 horas del homicidio de las cuatro personas en el fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, la tarde del 1 de septiembre de 2026.

Diego Sebastián ’N’ fue identificado como socio del tecladista de la banda Camilo Séptimo y presunto autor del crimen, junto con Gerardo ’N’.

RMT