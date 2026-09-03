Homicidios

Aseguran Auto Donde Huyeron los Presuntos Asesinos de Jonathan Meléndez, de Camilo Séptimo

El músico, su familia y una trabajadora fueron asesinados en su departamento en Atizapán de Zaragoza

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Resguardan Auto Utilizado en el Asesinato del Tecladista de Camilo Séptimo y su Familia

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Hallan auto de los presuntos asesinos de Jonathan Meléndez en Tecámac. Conoce cómo se llevó a cabo el aseguramiento y detención de los sospechosos.

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