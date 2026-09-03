Un Hombre Fue Asesinado con Varios Disparos de Arma de Fuego en Puebla

Un hombre murió por un ataque directo a balazos en calles de la Colonia Bugambilias de la ciudad de Puebla; la agresión con arma de fuego dejó como saldo una persona lesionada cerca del Mercado Zapata.
De acuerdo con los primeros reportes, en la calle 16 de Septiembre y Venustiana Carranza, dos personas que se encontraban en la vía pública fueron blanco de un ataque con varios disparos.
La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) en espera de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las víctimas, y las autoridades investigan los hechos, para determinar el móvil del crimen.