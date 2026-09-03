Homicidios

Un Hombre Fue Asesinado con Varios Disparos de Arma de Fuego en Puebla

Un lesionado y una persona sin vida fue el saldo de un ataque directo cerca del Mercado Zapata de Puebla.

Policía acordonó la calle para recabar indicios del crimen.Policía acordonó la calle para recabar indicios del crimen. Foto: N+

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Violencia al sur de Puebla: un hombre fue asesinado y otro resultó herido en un ataque directo en la Colonia Bugambilias. La zona está acordonada.

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