Seguridad

Ataque a Balazos en Bar de Ciudad Victoria Deja un Hombre Muerto

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Estatal quienes se percataron de un hombre con impacto de arma de fuego.

Ataque a Balazos en Bar de Ciudad Victoria Deja un Hombre MuertoAtaque a Balazos en Bar de Ciudad Victoria Deja un Hombre Muerto. Foto: N+

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Un hombre pierde la vida tras un ataque a balazos en un bar de Ciudad Victoria.

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