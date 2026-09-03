Ataque a Balazos en Bar de Ciudad Victoria Deja un Hombre Muerto

Un ataque a balazos registrado en el interior de un bar cobró la vida de una persona en la colonia Héroe de Nacozari, lo que movilizó a diversas corporaciones de seguridad e investigación en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 29, Ignacio Allende y Gardenia. Inicialmente, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas emitió un reporte preliminar informando sobre la atención a una persona lesionada por impacto de proyectil de arma de fuego en dicho sector.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de persona lesionada por proyectil de arma de fuego en calle Ignacio Allende con Gardenia en la colonia Héroe de Nacozari de Victoria.



En el lugar se mantiene presencia de corporaciones de seguridad para el desarrollo de las… pic.twitter.com/13xCyPTL49 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) September 3, 2026

Sin embargo, a la llegada de los cuerpos de auxilio y autoridades policiales al establecimiento, se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas producidas por los disparos.

El área fue acordonada por elementos de seguridad para permitir que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizara el levantamiento de indicios y diera inicio a las diligencias correspondientes.

Al Bar Arribaron Elementos de la SEMEFO para el Levantamiento del Cuerpo. Foto: N+

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni se reportan personas detenidas en relación con la agresión. La Vocería de Seguridad recomendó a la población transitar con precaución por la zona y atender las indicaciones de las fuerzas del orden.