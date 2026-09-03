Policía de Jalisco Captura Tres Delincuentes Buscados por el FBI por Criptofraude

Tres hombres fueron capturados y localizados mediante acciones de la Policía Cibernética, la unidad de Drones y el C2 Móvil Cybertruck; con informes del Sevicio de Marshals U.S.

Los delincuentes, tres objetivos mayores del FBI, están presuntamente implicados en un fraude electrónico con criptomonedas y han sido identificados como Julián ‘N’, de 28 años, Eduardo ‘N’ de 35 y Sergio ‘N’, de 51 años.

Según autoridades, contaban con órdenes de aprehensión desde octubre de 2025, mismas que fueron emitidas en un Tribunal de Distrito del Estado de California.

Los tres sujetos son señalados de conspiración para lavado de dinero y operaciones de lavado de dinero. Además, se logró dar con su ubicación mediante información compartida por la Policía Cibernética, quienes dieron con dos puntos que supuestamente frecuentaban.

Uno de ellos en la colonia Prados del Nilo, en Guadalajara, donde se desplegó un operativo con la unidad de Drones y elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana.

Tras ello, se ejecutó la captura de Julián ‘N’ y Eduardo ‘N’ en el cruce de la avenida Río Nilo y José Joaquín Herrera. Ambos quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración.

Mientras que Sergio ‘N’, fue detenido en el cruce de boulevard Puerta de Hierro y Paseo Andares, en Zapopan.