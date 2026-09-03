Seguridad

Policía de Jalisco Captura Tres Delincuentes Buscados por el FBI por Criptofraude

Los ciudadanos estadounidenses serán trasladados y puestos a disposición en un tribunal de California.

detenidos por criptofraudeLos sujetos serán llevados a Estados Unidos. Foto: Policía del Estado de Jalisco

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La Policía de Jalisco detiene a tres delincuentes buscados por el FBI por fraude con criptomonedas.

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