Seguridad

Caso Sahamara Denice: Detienen a Tres Presuntos Responsables de Feminicidio en Reynosa

De acuerdo con las investigaciones Ministeriales, la víctima fue privada de la libertad y trasladada a distintos puntos de la ciudad antes de ser asesinada en el ejido El Banco.

Caso Sahamara Denice: Detienen a Tres Presuntos Responsables de Feminicidio en ReynosaDetienen a Tres Presuntos Responsables de Feminicidio en Reynosa. Foto: N+

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Detienen a dos mujeres y un hombre por el feminicidio de Sahamara Denice. El caso podría estar vinculado a una deuda y envidia.

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