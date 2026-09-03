Caso Sahamara Denice: Detienen a Tres Presuntos Responsables de Feminicidio en Reynosa

Agentes de la Policía Investigadora detuvieron a dos mujeres y un hombre por su probable participación en el feminicidio de Sahamara Denice “N”, de 45 años, quien fue localizada sin vida y con huellas de violencia en Reynosa.

De acuerdo con la Fiscalía de Tamaulipas, las investigaciones señalan que la víctima fue privada de la libertad y trasladada a distintos puntos de la ciudad antes de ser asesinada en el ejido El Banco. Los tres imputados quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

En su momento, la localización fue realizada por integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, quienes acudieron a orillas del canal Anzalduas en el ejido Corrales. Por la vestimenta y tatuajes, la víctima fue relacionada con Sahamara, quien contaba con reporte de desaparición.



De manera extraoficial, se sabe que los hechos ocurrieron a raíz de una deuda, así como probables sentimientos de envidia; de confirmarse lo último, este sería el segundo caso de asesinato a causa de este motivo confirmado en el 2025.