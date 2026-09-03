Narcotráfico

EUA y México Van por lo que Más le Duele a los Cárteles, el Dinero, Asegura Embajador Johnson

Los gobiernos de ambos países impulsan el trabajo coordinado contra los grupos criminales, destaca el diplomático estadounidense

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en MéxicoRonald Johnson, embajador de Estados Unidos en México. Foto: Embajada de EUA

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¡No hay dónde esconderse! EUA y México van tras los recursos ilícitos de los cárteles. Embajador Johnson asegura que el dinero es el objetivo principal. Infórmate sobre esta lucha conjunta.

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