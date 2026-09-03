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Sale Luis de Llano del Centro de Sanciones Administrativas por Caso de Sasha Sokol

El productor enfrentó hoy un segundo arresto administrativo por incumplir dos resoluciones judiciales en el caso la actriz y cantante

luis-de-llano-segundo-arresto-administrativoEl productor musical fue notificado de esta segunda medida de apremio administrativo, la cual, al igual que la primera, tiene una duración de 15 horas. Foto: Cuartoscuro

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Luis de Llano, detenido nuevamente por no disculparse públicamente con Sasha Sokol. ¿Qué sigue para el productor tras este segundo arresto administrativo?

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