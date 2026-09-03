Sale Luis de Llano del Centro de Sanciones Administrativas por Caso de Sasha Sokol

El productor Luis de Llano salió esta tarde del Centro de Sanciones Administrativas y Reintegración Social San Fernando, en la alcaldía Tlalpan, luego de que hoy enfrentara un segundo arresto administrativo.

Ayer, la SSC CDMX ejecutó la primera detención administrativa por su incumplimiento sistemático de la sentencia que lo responsabiliza del daño moral causado a Sasha Sokol.

El productor musical fue notificado de esta segunda medida de apremio administrativo, la cual, al igual que la primera, tiene una duración de 15 horas y responde a la falta de cumplimiento de disposiciones ordenadas por la justicia mexicana.

El miércoles 2 de septiembre, alrededor de las 18:13 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron a De Llano en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. El productor fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y Reintegración Social San Fernando, en la alcaldía Tlalpan.

Durante las primeras horas de este jueves, mientras se esperaba su salida del centro de detención, su abogado calificó la medida como ilegal.

"El arresto fue ilegal, es una arbitrariedad lo que está sucediendo. Es indebido, hubo suspensiones de amparo, la autoridad actuó de manera indebida", declaró el litigante en el lugar.

Francisco de Llano, hijo del productor, también se presentó para acompañarlo y lo describió como "una persona de primera, un caballero, un gran ser humano".

Según el comunicado difundido por el equipo de representación legal de Sasha Sokol, las órdenes de arresto, 15 horas acumulables cada una, derivan de dos incumplimientos distintos y separados de la sentencia definitiva e inatacable emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):

De Llano se ha negado a grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol.

El productor tampoco ha publicado la síntesis del fallo que confirmó su responsabilidad por daño moral, tras comprobarse que Sokol fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad.

La defensa de la cantante subrayó que este arresto "no es un hecho aislado ni sorpresivo", sino resultado de meses de incumplimiento y multas ignoradas por parte del productor.

Luis de Llano tiene pendientes de resolución las dos disposiciones judiciales señaladas: la disculpa pública grabada y la publicación de la síntesis del fallo.

Las medidas de apremio son herramientas legales para obligar a una persona a acatar órdenes judiciales, y contemplan desde multas hasta arrestos administrativos de hasta 36 horas. De persistir el desacato, podrían activarse nuevas consecuencias legales conforme avance el procedimiento.