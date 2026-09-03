Sociedad

Así Operan los Baños Públicos Inteligentes de CDMX

Las unidades cuentan con sistema de autolavado y desinfección automática

Baños inteligentes de CDMX presentan fallas de limpieza.Baños inteligentes de CDMX presentan fallas de limpieza. Foto: Cuartoscuro

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CDMX apuesta por baños inteligentes con autolavado. Se prevé la instalación de otros 19 en varios puntos.

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