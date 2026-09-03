Taxista Muere en la Vía Pública Junto a su Vehículo en Veracruz

El conductor del taxi marcado con el número económico 575 de la ciudad de Córdoba, perdió la vida luego de desvanecerse y caer sobre la banqueta cuando se encontraba afuera de su unidad que permanecía estacionada en la calle 15 entre avenidas 11 y 13.

Testigos de los hechos solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja que brindaron los primeros auxilios y solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se presume que habría sufrido un paro cardíaco, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen la causa exacta del fallecimiento.

Elementos de la Policía Municipal acordonó la zona, y personal de la Fiscalía y forense, realizaron las diligencias y ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y realizar la necropsia de ley.