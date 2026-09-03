Accidentes

Taxista Muere en la Vía Pública Junto a su Vehículo en Veracruz

La causa exacta será determinada mediante la necropsia de ley, luego de las diligencias realizadas por autoridades locales.

Conductor del taxi 575 pierde la vida en calles de CórdobaConductor del taxi 575 pierde la vida en calles de Córdoba. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un taxista muere en la vía pública en Córdoba, las autoridades investigan la causa exacta tras un posible paro cardíaco.

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