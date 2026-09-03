San Luis Potosí Rompe Récord de Decomisos de Huachicol Durante 2026

San Luis Potosí registró durante 2026 un récord en el decomiso de huachicol en comparación con los últimos años, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Juárez Hernández, quien no detalló la cantidad exacta de combustible asegurado.

El funcionario atribuyó estos resultados a una mayor coordinación entre las corporaciones estatales y las autoridades federales, particularmente la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Explicó que las instituciones federales participan en la detección de las redes dedicadas al robo y comercialización de combustible, con el objetivo de identificar dónde operan y cómo se distribuye el producto.

Juárez Hernández señaló que los aseguramientos más recientes se han realizado principalmente en municipios de la zona metropolitana, así como en Villa de Reyes y Zaragoza.

Las autoridades mantienen los operativos y las labores de inteligencia para detectar las rutas y puntos utilizados para el almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos en el estado.