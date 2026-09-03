Seguridad

San Luis Potosí Rompe Récord de Decomisos de Huachicol Durante 2026

Autoridades estatales y federales han reforzado los operativos para identificar las redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustible.

SLP Reporta Mayor Aseguramiento de Huachicol en los Últimos AñosSLP Reporta Mayor Aseguramiento de Huachicol en los Últimos Años. Foto: N+

Destacado

Los aseguramientos más recientes se han registrado en municipios de la zona metropolitana, además de Villa de Reyes y Zaragoza.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+