Seguridad

Hallan Cráneo Mientras Excavaban en Busca de Supuesto Tesoro en Cuencamé, Durango

Los hombres dieron aviso a las autoridades luego de encontrar los restos humanos.

Hallan Cráneo Mientras Excavaban en Busca de Supuesto Tesoro en Cuencamé, DurangoElementos de distintas corporaciones acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. Foto: Archivo N+

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