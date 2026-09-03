Lo que comenzó como la búsqueda de un supuesto tesoro enterrado terminó con el hallazgo de restos humanos, situación que provocó una movilización de distintas corporaciones de seguridad en el municipio de Cuencamé, Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron cuatro hombres quienes, motivados por una leyenda local sobre un supuesto tesoro escondido en la zona, decidieron realizar una excavación utilizando palas y picos. Sin embargo, mientras removían la tierra, encontraron un cráneo humano.

Tras el hallazgo, los hombres dieron aviso de inmediato a las autoridades para reportar el descubrimiento. Minutos después, al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes procedieron a resguardar el área y evitar el acceso de personas ajenas a las investigaciones.

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También se movilizó personal de la Policía Investigadora de Delitos, peritos del Servicio Médico Forense y el agente del Ministerio Público, quienes realizaron las primeras diligencias en el sitio y acordonaron la zona donde fueron encontrados los restos.

Los restos humanos fueron levantados y trasladados para los estudios correspondientes, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.