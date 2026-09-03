Salud

Autoridades Sanitarias Advierten por Repunte de Casos por COVID-19 en Matamoros

Ante la posibilidad de una mayor dispersión del virus, sobre todo ahora que inició el ciclo escolar, señalaron que serán reforzadas las acciones preventivas.

Autoridades Advierten a la Población tras Nuevos Casos de COVID-19 en MatamorosAutoridades Advierten a la Población tras Nuevos Casos de COVID-19 en Matamoros. Foto: Archivo

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Incremento de COVID en Matamoros: 6 casos confirmados. Autoridades y escuelas refuerzan medidas. Padres, vigilen síntomas en sus hijos y busquen atención médica si es necesario.

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