Autoridades Sanitarias Advierten por Repunte de Casos por COVID-19 en Matamoros

Matamoros registra actualmente seis casos de COVID-19, ante lo cual, autoridades de salud hicieron un llamado a la población a mantener las medidas preventivas.

“Hemos visto un leve incremento aquí. Se reporta un incremento más grande en Estados Unidos; sin embargo, las labores de contención son esas: mantener la sana distancia y realizar un lavado continuo de manos”, Antonio Alfaro, Secretario de Salud Municipal

Ante la posibilidad de una mayor dispersión del virus, particularmente en espacios escolares debido a la concentración de alumnos, se informó que serán reforzadas las acciones preventivas en coordinación con las autoridades educativas y la Tercera Jurisdicción Sanitaria.

“Sí, obviamente, precisamente por los grupos, por las escuelas y por el número de alumnos es como más se puede dispersar. Sin embargo, platicando con la autoridad de la Tercera Jurisdicción, vamos a estar a la expectativa. Hemos estado enfocándonos en fumigar escuelas y en trabajar precisamente en eso, entonces vamos a reforzar las acciones a nivel escolar", Antonio Alfaro, Secretario de Salud Municipal

Las autoridades de salud pidieron a los padres de familia evitar enviar a los menores a la escuela si presentan síntomas y acudir de forma inmediata a una valoración médica.