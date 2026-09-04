Seguridad

Localizan a Hombre Muerto Dentro de Tráiler en Gómez Palacio, Durango

Elementos de emergencia rompieron el vidrio de la unidad y se percataron que el sujeto ta no contaba con signos vitales.

Localizan a Hombre Muerto Dentro de Tráiler en Gómez Palacio, DurangoLa unidad se encontraba estacionada a las afueras de las bodegas de una tienda departamental. Foto: N+

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