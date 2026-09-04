Localizan a Hombre Muerto Dentro de Tráiler en Gómez Palacio, Durango

Un hombre identificado como José Luis, de 31 años, fue localizado sin vida al interior de un tráiler que se encontraba estacionado a las afueras de las bodegas de una tienda departamental, en el municipio de Gómez Palacio.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad permanecía en el mismo lugar desde el miércoles, situación que llamó la atención y derivó en la intervención de elementos del cuerpo de Bomberos. Al llegar, los rescatistas realizaron una inspección y se percataron de que el hombre no respondía a los llamados.

Ante la falta de respuesta, los elementos de emergencia procedieron a romper el vidrio de una de las ventanas para poder abrir la puerta del tráiler e ingresar a la unidad. Una vez en el interior, localizaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras el hallazgo, se solicitó la presencia de las autoridades ministeriales. Al sitio acudieron elementos de la Vicefiscalía General del Estado, Región Laguna I, quienes acordonaron el área y comenzaron con las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

El cuerpo de José Luis fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley. Los resultados permitirán determinar las causas exactas del deceso y serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente.