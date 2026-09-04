Seguridad

Detienen a Cinco Personas y Una Menor de Edad en Sabinas Hidalgo, NL

Los arrestos ocurrieron luego de que autoridades estatales y federales llevaran a cabo diversos operativos de seguridad

Detenidos en Sabinas HidalgoLos detenidos fueron puestos a dispocisión de las autoridades pertinentes. Foto: FC

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