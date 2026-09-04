Detienen a Cinco Personas y Una Menor de Edad en Sabinas Hidalgo, NL

Luego de que se llevaran a cabo varios operativos simultáneos en diversos puntos del municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, autoridades estatales y federales lograron capturar a seis personas que presuntamente pertenecen a un grupo delictivo.

Las primeras detenciones ocurrieron en calles de la colonia Pablo de los Santos, donde elementos de seguridad lograron capturar dos adultos y un menor de edad. Los sujetos fueron identificados como Yessika “N”, de 43 años; Raúl “N”, de 21 años; y otra mujer de 15 años de edad.

Un segundo despliegue se llevó a cabo en la colonia El Sendero. Fue en este punto donde autoridades de seguridad detuvieron a dos personas más, quienes fueron identificados como José “N”, de 38 años, y Guadalupe “N”, de 18 años de edad.

El último despliegue de las autoridades estatales y federales ocurrió en calles de la colonia Leopoldo González, fue en este sitio donde un joven de 21 años, identificado como Daniel “N”, fue arrestado.

Las personas detenidas fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar si situación legal. Además de los seis arrestos, también se informó que durante estos despliegues fueron localizadas diversas armas de fuego, drogas y vehículos.