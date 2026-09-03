Hombre Queda Herido tras Flamazo Dentro de un Taller de Motos en Apodaca, NL

Un hombre resultó con diversas heridas luego de alcanzado por un flamazo cuando se encontraba laborando al interior de un taller de motocicletas, ubicado en el cruce de las calles Padre Mier y Privada Abasolo, en el centro de Apodaca, Nuevo León.

Este accidente laboral ocurrió cuando la persona herida se encontraba realizando trabajos de soldadura a un tanque. Un aparente sobre calentamiento provoco que la máquina soltara un flamazo, alcanzando a su tripulante.

Al percatarse de este hecho, testigos y compañeros del hombre de inmediato pidieron apoyo a las autoridades de rescate. Hasta este punto llegó el equipo de Protección Civil de Nuevo León, quienes de inmediato comenzaron con las labores necesarias y valorar la salud de la persona herida.

Luego de valorar al hombre, rescatistas señalaron que presentaba quemaduras de primer y segundo grado en el 80 por ciento del cuerpo, por lo que de inmediato fue traslado al Hospital de Zona No. 21 del IMSS. Hasta el momento el herido no ha sido identificado, pero tendría 56 años de edad.

Rescatistas resguardaron este taller de motos para comenzaron con las investigaciones correspondientes y determinar como sucedió este percance. Se espera que esta movilización continúe durante un par de horas hasta que se descarten posibles riesgos en el área.