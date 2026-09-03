Accidentes

Hombre Queda Herido tras Flamazo Dentro de un Taller de Motos en Apodaca, NL

La persona herida se encontraba soldando un tanque cuando fue alcanzado por una llamarada

Taller de motosRescatistas inspeccionan el taller donde ocurrió un percance. Foto: PCNL

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