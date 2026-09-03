Tres Lesionados tras Volcadura de un Auto en la Autopista Córdoba-Veracruz

Se registró la volcadura de un automóvil particular de color azul sobre la autopista Córdoba–Veracruz, la cual dejó como saldo al menos tres personas con golpes, quienes fueron atendidas en el lugar y no requirieron traslado.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 297, en el carril con dirección al trébol de La Luz, luego que el conductor perdiera el control de la unidad y se impactara contra la barrera de contención.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y de Protección Civil de Amatlán de los Reyes (PC) acudieron para brindar atención a los ocupantes, sin que hasta el momento se reporten personas con lesiones de gravedad.

De los hechos tomó conocimiento personal de la Guardia Nacional, División Carreteras, para realizar las diligencias correspondientes. La circulación no se vio obstruida en ningún momento, ya que la unidad volcó hacia el lateral de la carretera.