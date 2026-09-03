Accidentes

Tres Lesionados tras Volcadura de un Auto en la Autopista Córdoba-Veracruz

Los ocupantes de un vehículo terminaron heridos tras registrarse un percance vial en la zona centro de la entidad veracruzana.

Tres Lesionados tras Volcadura de un Auto en la Autopista Córdoba-VeracruzAutoridades arribaron al sitio para atender el percance. Foto: N+

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Tres personas resultaron lesionadas tras la volcadura de un auto en la autopista Córdoba-Veracruz. El accidente no obstruyó el tráfico.

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