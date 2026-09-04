Calor Extremo Cobra la Vida de 121 Personas en México en Seis Meses: Ssa

A pesar de las fuertes lluvias en diversas regiones del país, el calor no ha dado tregua y los decesos se siguen contabilizando en lo que va del año en México.

De acuerdo con el reporte más reciente de Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud federal, emitido el 2 de septiembre, ya suman 121 muertes por calor entre marzo y agosto, y más de 2 mil se han visto afectadas.

Esta situación ha generado alarma debido a que, durante los meses de mayo, julio y agosto, el país enfrentó ondas cálidas severas impulsadas por el cambio climático global.

Por ejemplo, en zonas del norte, los termómetros superaron los 50 °C. El ejemplo que más llamó la atención sucedió en Mexicali, Baja California, que rompió récords históricos alcanzando picos de hasta 51.4 °C en pleno verano, posicionándose de inmediato como la localidad más calurosa del país.

Aunque la temporada afecta a toda la República, Baja California, con 51 defunciones acumuladas entre golpe de calor y deshidratación, y Sonora, con 22, concentran más del 60% de los decesos en todo el país.

El ritmo de fallecimientos en estas partes del país superó ampliamente los indicadores de años anteriores para estas mismas fechas.

Se dio a conocer que cerca del 80% de las víctimas mortales en zonas pertenecen a personas en situación de calle o a migrantes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, en el Pacífico, golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sinaloa.

Este panorama está lejos de mejorar, ya que nuestro país podría enfrentar en 2027 el año más caluroso de su historia.

Especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM alertaron que el periodo más crítico podría presentarse entre abril y junio.

Indicaron que el fenómeno de "El Niño" provocará temperaturas extremadamente altas y posibles sequías, incendios y más días con mala calidad del aire.

Sin embargo, los especialistas pidieron no caer en el alarmismo, pero sí aumentar la vigilancia y comenzar a tomar medidas preventivas.

HVI