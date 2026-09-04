Salud

Calor Extremo Cobra la Vida de 121 Personas en México en Seis Meses: Ssa

En los últimos meses, el país enfrentó ondas cálidas severas impulsadas por el cambio climático global

Calor Cobra la Vida de 121 Personas en México en Solo Seis Meses, Reporta la SsaUn hombre se refresca con una manguera durante una ola de calor en Mexicali, México. Foto: Reuters

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