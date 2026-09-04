Muere Menor por Rickettsia al Aplastar Garrapata en Ramos Arizpe, Coahuila

Un menor perdió la vida a causa de rickettsiosis en la colonia Villasol, en el municipio de Ramos Arizpe, luego de tener contacto con una garrapata que había retirado de una de sus mascotas.

De acuerdo con los reportes, el menor manipuló el insecto después de retirarlo del animal. Al intentar aplastarlo con unas pinzas, la sangre de la garrapata le salpicó en uno de los ojos, situación que habría derivado posteriormente en complicaciones de salud.

Ante este caso, la Secretaría de Salud mantiene bajo vigilancia a los integrantes de la familia, originaria de Monclova, además de realizar labores de fumigación en el sector para prevenir la presencia de más garrapatas y reducir el riesgo de nuevos casos en colonias aledañas.

Entre los principales síntomas asociados con la rickettsiosis se encuentran fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares, diarrea y aparición de manchas en la piel.

Las autoridades recomiendan mantener limpios los hogares, revisar periódicamente a las mascotas y evitar manipular directamente las garrapatas.

Asimismo, se exhorta a la población a acudir oportunamente a una unidad de salud ante la aparición de alguno de estos síntomas, especialmente cuando exista antecedente de contacto con garrapatas, ya que una atención temprana puede ser determinante.