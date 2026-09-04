Salud

Muere Menor por Rickettsia al Aplastar Garrapata en Ramos Arizpe, Coahuila

La Secretaría de Salud realizó labores de fumigación para prevenir más casos en el sector.

Muere Menor por Rickettsia al Aplastar Garrapata en Ramos Arizpe, CoahuilaEl menor aplastó una garrapata que le quitó a una de sus mascotas. Foto: N+

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