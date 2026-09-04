¿Por Qué Dan Dos Pagos en Registro al Apoyo Madres Trabajadoras Bienestar? Requisitos

Uno de los programas más solicitados a lo largo del año es el apoyo a Madres Trabajadoras Bienestar y para que quede claro antes de hacer un registro, en N+ te decimos cuáles son los requisitos que se deben cumplir para solicitar alguno de los dos apoyos económicos que da el gobierno por esta pensión en 2026.

Es mes de depósito para millones de beneficiarios, por eso en una nota ya te dejamos el calendario de pagos de la Pensión Bienestar septiembre 2026, los beneficiarios que van a cobrar un total de 17 mil o 13 mil pesos en esta dispersión y la forma en que puedes consultar tu estatus de pago con CURP.

La Pensión Bienestar para Madres Trabajadoras y Solteras ofrece dos tipos de apoyo, algunas personas pueden registrarse para recibir 1,650 pesos bimestrales y otros más aspiran a cobrar 3,720 pesos cada dos meses. Los requisitos para solicitar cada uno son los siguientes.

Apoyo de 1,650 pesos:

Se debe ser madre, padre solo o tutor de niñas y niños recién nacidos y con hasta 4 años de edad y que se encuentren en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE (se excluye de este requisito a los tutores).

Apoyo de 3,720 pesos:

Se debe ser madre, padre solo o tutor de niñas y niños recién nacidos y con hasta 6 años de edad en condición de discapacidad y que se encuentren en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE (se excluye de este requisito a los tutores).

Si la discapacidad no es visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional.

Por ahora la Secretaría de Bienestar aún no da a conocer las fechas de registro para el apoyo a Madres Trabajadoras 2026, pero las y los aspirantes deben tener listos todos los documentos requeridos, en original y copia, para el momento en que se abran nuevas inscripciones. Es importante recordar que el trámite es presencial en los módulos del Bienestar.

AO