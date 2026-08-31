Programas sociales

Calendario de Pagos Pensión Bienestar Septiembre 2026: Fechas para Adultos y Mujeres

Ya se sabe cuándo pagan la pensión a adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, por esa checa las letras que cobran el apoyo de 6,400 o 3,100 pesos por día

Calendario de pagos Pensión Bienestar septiembre 2026 fechas para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 añosDurante todo el mes patrio llega el apoyo Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años. Foto: Secretaría de Bienestar

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