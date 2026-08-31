Calendario de Pagos Pensión Bienestar Septiembre 2026: Fechas para Adultos y Mujeres

Ya se dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de septiembre 2026 para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, por eso te compartimos las fechas en que depositan el apoyo económico y las letras que cobran por día sus 6,400 o 3,100 pesos, correspondiente al bimestre de septiembre-octubre, el penúltimo pago del año.

Antes de que la Secretaría de Bienestar publicara las fechas de pago Bienestar de septiembre 2026, en una nota ya te dijimos qué apellidos cobran primero el apoyo y quiénes son los beneficiarios que ya no van a recibir su depósito este mes debido a que ya fueron dados de baja del programa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Va Más del 80% de Entregas de Tarjetas del Bienestar en Ciudad Juárez

El calendario de la Pensión Bienestar de septiembre 2026 fue anunciado este lunes por la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, a través de sus cuentas de redes sociales oficiales.

De acuerdo con lo establecido, el pago para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años inicia este martes 1 de septiembre 2026 y va a terminar hasta el próximo día 25 del mismo mes.

Como ya es costumbre en el calendario de pagos Bienestar, durante todo este mes la dispersión del apoyo será por orden alfabético, esto de acuerdo con la letra inicial del primero apellido de todos los beneficiarios.

Este es el quinto pago de la pensiones Bienestar y para que no busques cuándo te pagan, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Letra A: Martes 1 de septiembre 2026.

Letra B: Miércoles 2 de septiembre 2026.

Letra C: Jueves 3 y viernes 4 de septiembre 2026.

Letra D, E, F: Lunes 7 de septiembre 2026.

Letra G: Martes 8 y miércoles 9 de septiembre 2026.

Letra H, I, J y K: Jueves 10 de septiembre 2026.

Letra L: Viernes 11 de septiembre 2026.

Letra M: Lunes 14 y Martes 15 de septiembre 2026.

Letra N, Ñ, O: Jueves 17 de septiembre 2026.

Letra P, Q: Viernes 18 de septiembre 2026.

Letra R: Lunes 21 y martes 22 de septiembre 2026.

Letra S: Miércoles 23 de septiembre 2026.

Letra T, U, V: Jueves 24 de septiembre 2026.

Letras W, X, Y, Z: Viernes 25 de septiembre 2026.

🔴 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre - octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar pic.twitter.com/5xv31Jnju4 — Bienestar (@bienestarmx) August 31, 2026

La Pensión Bienestar para adultos mayores da un pago de 6,400 pesos por beneficiario, mientras que para mujeres de 60 a 64 años es de 3,100 pesos. Es importante recordar que este depósito solo aplica para beneficiarios que ya cuentan con su Tarjeta de Bienestar activa o que anteriormente ya cobraron en al menos una ocasión.

AO