Nuevas Sucursales: Así Puedes Ubicar Dónde Están las Farmacias del Bienestar

El Gobierno de México anunció la ampliación de la red de Farmacias del Bienestar. El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó que la meta es contar con 6 mil 567 puntos de distribución de medicamentos al concluir noviembre de este año, luego del inicio del proyecto en diciembre de 2025 en el Estado de México.

De forma gradual, 6 mil 567 Farmacias del Bienestar serán puestas en operación a partir de septiembre. Del total, 5 mil 567 farmacias estarán ubicadas en las tiendas de Alimentación para el Bienestar, principalmente en zonas rurales del país, en tanto que se instalarán mil máquinas de despacho automático en centros de salud de zonas metro.

Clark detalló que, para ampliar este programa, que forma parte de la iniciativa Salud Casa por Casa, comenzarán con los 24 estados donde opera el IMSS Bienestar, que son los siguientes:

Baja California.

Baja California Sur.

Campeche.

Chiapas.

Ciudad de México.

Colima.

Estado de México.

Guerrero.

Hidalgo.

Michoacán.

Morelos.

Nayarit.

Oaxaca.

Puebla.

Quintana Roo.

San Luis Potosí.

Sinaloa.

Sonora.

Tabasco.

Tamaulipas.

Tlaxcala.

Veracruz.

Zacatecas.

"Damos el siguiente paso: continuar ampliando el programa Farmacias del Bienestar a los 24 estados donde opera el IMSS Bienestar, porque tenemos una red federal consolidada entre el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar", dijo Clark Dobarganes.

El funcionario explicó que en septiembre comienza la operación de este programa, abriendo a escala nacional en noviembre. Operará de la siguiente forma: en primer lugar, será la entrega de recetas de médicos y enfermeras de la estrategia "Salud Casa por Casa" con los 22 medicamentos que se detectó son los más solicitados. Después, los pacientes pueden surtir su receta en alguna de las farmacias.

Este programa cuenta con diferentes tipos de "sucursales": Módulo de Unidad Médica, farmacias en las tiendas de Alimentación para el Bienestar y máquinas de despacho

Para poder conseguir el medicamento en las máquinas, la receta contará con un código QR y número, que podrá ser leído o capturado -según sea el caso- para surtir la orden médica.

¿Dónde están las Farmacias del Bienestar? Si esa es tu pregunta, una forma muy sencilla de localizar la ubicación más cercana a ti es a través de este sitio web: https://www.serviciouniversaldesalud.gob.mx/. Además, para saber si las máquinas cuentan con tu medicamento, podrás verifcar previamente en la app que habilitará el programa.