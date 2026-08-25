Sociedad

Nuevas Sucursales: Así Puedes Ubicar Dónde Están las Farmacias del Bienestar

De forma gradual, 6 mil 567 Farmacias del Bienestar serán puestas en operación a partir de septiembre. Del total, 5 mil 567 farmacias estarán ubicadas en las tiendas de Alimentación para el Bienestar.

Farmacias del BienestarFoto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+