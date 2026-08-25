Adultos Mayores Viven Entre Aguas Negras en Boca del Río

Rodeados de aguas negras, así viven desde hace varios meses Mario y su madre, ambos adultos mayores. El drenaje está colapsado y su casa quedó con anegamientos en sus patios, cocina y baño.

Desde hace más de 3 meses los malos olores invadieron el edificio ubicado en calle Río Nilo y Río Misisipi. Así lo indica Mauro Huerta, el principal afectado.

Estamos deplorable, inundados y con una pestilencia porque lo de arriba baja acá y se nos viene a nosotros, son edificios de 6, son varios meses han venido a desazolvar pero como quiera es lo mismo, cuando llueve se nos mete el agua a los cuartos, baños pero es agua de drenaje.

Señalan que es un foco de infección, de sus coladeras salen las aguas negras. Para salir de sus casas, deben usar tarimas y tener cuidado porque se han presentado accidentes y ambos son personas de la tercera edad.

Como está mi casa estamos inundados en el patio, en el baño, ya no se puede ni comer porque da asco es puras aguas negras, ya ni se puede salir, ni los vecinos resbaloso está todo verde.

La situación fue reportada al grupo operador del agua en Boca del Río, pero indican los afectados que solo acuden a desalzovar pero no es solución porque a las horas vuelven a brotar. Además, señalan que requieren que se cambien los tubos del drenaje, lo cual, no se ha hecho.