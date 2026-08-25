Sociedad

Adultos Mayores Viven Entre Aguas Negras en Boca del Río

En el infonavit Las Vegas, un edificio está rodeado de anegamientos que provienen del drenaje, el cual lleva meses colapsado.

Adultos mayores viven rodeados de aguas negras en Boca del RíoLos adultos mayores colocaron tarimas para poder salir de sus viviendas, pero indican que ya se han registrado accidentes. Foto: N+

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En el infonavit Las Vegas, un edificio está rodeado de aguas negras desde hace meses. Los vecinos, en su mayoría adultos mayores, enfrentan riesgos de salud.

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