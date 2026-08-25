Sociedad

Estudiantes de la UAQ Piden Libertad para Realizar 'Batallas de Aura'

Los universitarios señalaron que pueden ser una forma de integración y esparcimiento siempre que se mantenga el orden y el respeto.

Estudiantes Consideran Innecesarios Permisos para las 'Batallas de Aura'Estudiantes Consideran Innecesarios Permisos para las 'Batallas de Aura'. Foto: N+

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La solicitud de permisos para realizar 'batallas de aura' en la UAQ generó opiniones divididas entre estudiantes, quienes defendieron estas dinámicas como una forma de convivencia, aunque reconocieron que deben realizarse con respeto y sin afectar a terceros.

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