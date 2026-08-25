Estudiantes de la UAQ Piden Libertad para Realizar 'Batallas de Aura'

La solicitud de permisos por parte del personal de seguridad de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para realizar las denominadas 'batallas de aura' entre estudiantes generó opiniones divididas sobre el uso de los espacios públicos dentro del campus.

Algunos universitarios consideraron que estas dinámicas representan una forma de convivencia y de integración entre jóvenes, siempre que se desarrollen de manera respetuosa y sin afectar a terceros.

Paulina Estrada, estudiante de la UAQ, señaló que mientras estas actividades no representen una agresión o afectación para otras personas, deberían permitirse como parte de la convivencia universitaria.

Otros estudiantes coincidieron en que las 'batallas de aura' han permitido recuperar espacios de interacción social y generar momentos de esparcimiento, por lo que cuestionaron la necesidad de solicitar un permiso para llevarlas a cabo en áreas comunes.

Valeria, estudiante de la UAQ, consideró que este tipo de actividades pueden fortalecer la comunidad universitaria mediante la convivencia y el intercambio entre estudiantes.

Por otra parte, también hubo quienes señalaron que la intervención de las autoridades podría justificarse si durante estas concentraciones se presenta algún conflicto, alteración del orden o afectación directa a otras personas.

Los universitarios coincidieron en que este tipo de encuentros pueden realizarse siempre que exista respeto entre los participantes y se mantengan condiciones adecuadas para el resto de la comunidad.

El debate surgió luego de que se conociera la solicitud de permisos para realizar estas actividades, que se han popularizado entre jóvenes a través de redes sociales y que buscan promover la convivencia mediante dinámicas espontáneas en espacios públicos.