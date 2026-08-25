Pescadores Sobreviven 5 Días en Altamar, Aferrados a una Hielera, en Chiapas

Después de pasar cinco días a la deriva en altamar, dos pescadores fueron rescatados con vida frente a las costas del estado de Chiapas, México, tras sobrevivir aferrados a una hielera luego de que una gran ola hundiera su embarcación.

Daniel Guerrero Martínez, de 53 años, y José Luis Pórtelas Villegas, de 32, finalmente pudieron regresar a tierra firme y reencontrarse con sus familiares después de días de angustia e incertidumbre.

Los pescadores fueron localizados el miércoles 19 de agosto, luego de permanecer desaparecidos desde el viernes 14. Tras el rescate, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México los valoraron médicamente y posteriormente los trasladaron vía aérea en helicóptero a tierra firme, donde recibieron atención y volvieron a ver a sus seres queridos.

La emergencia comenzó después de que personal de una cooperativa pesquera solicitó apoyo a la Secretaría de Marina debido a que había perdido comunicación con los dos hombres desde el viernes 14 de agosto. Conforme pasaban las horas sin noticias, aumentaba la preocupación por su seguridad y las posibilidades de encontrarlos con vida parecían reducirse.

Durante cinco días, los familiares permanecieron a la espera de cualquier información sobre su paradero. Mientras tanto, las labores de búsqueda continuaron hasta que finalmente llegó la noticia que esperaban: ambos habían sido encontrados vivos en altamar, aunque las condiciones en las que lograron resistir sorprendieron por lo precarias que eran.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aferrados a una Hielera, Dos Pescadores Sobreviven Cinco Días en el Mar de Chiapas

Daniel y José Luis fueron encontrados a 130 millas náuticas frente a las costas de Chiapas. Esa distancia equivale aproximadamente a 241 kilómetros, tomando como referencia que una milla náutica corresponde a 1.852 kilómetros. Los dos permanecían sobre una hielera que utilizaron como flotador improvisado después del hundimiento de su embarcación.

José Luis Pórtelas Villegas, uno de los pescadores rescatados, recordó la incertidumbre que experimentaron mientras permanecían en medio del mar y explicó que nunca imaginaron que una hielera pudiera mantenerlos con vida durante tantos días.

“No sabes ni dónde estás, y una ola, pues más que nada como era una hielera no pensamos que fuéramos a sobrevivir todos estos días”.

De acuerdo con el relato de los sobrevivientes, una gran ola golpeó y hundió su embarcación. En medio del pánico, la hielera fue prácticamente lo único que pudieron tomar para mantenerse a flote. A partir de ese momento comenzó una lucha por sobrevivir sin las condiciones necesarias para conseguir alimento o agua.

Sobrevivir al hundimiento fue apenas el comienzo. Aislados en altamar y sin saber exactamente dónde estaban, los pescadores enfrentaron el temor de no ser localizados. Tampoco contaban con herramientas para pescar ni con medios para conseguir agua, según narraron después de ser rescatados.

Daniel Guerrero Martínez, de 53 años, describió el miedo que sintió durante esos días y reconoció que llegó a pensar que no regresaría con vida a tierra firme ni volvería a encontrarse con su familia.

“Sentimos la muerte mano, porque no teníamos ni cómo cazar un pescado, cómo agarrar agua, no teníamos más que la nevera en la que andábamos sobreviviendo. Pues pensé que ya no iba a volver a ver a mi familia, volver a tierra”.

La resistencia de ambos se prolongó durante cinco días, hasta que finalmente fueron localizados. Su caso tuvo un desenlace favorable pese a las difíciles condiciones que enfrentaron y a la distancia a la que se encontraban de la costa.

Mientras Daniel y José Luis luchaban por sobrevivir en el mar, sus familiares permanecieron en tierra esperando noticias. La falta de comunicación durante varios días provocó momentos de incertidumbre, pero sus seres queridos aseguraron que mantuvieron la esperanza de que ambos regresarían con vida.

Concepción Ortiz Hernández, tía de uno de los pescadores rescatados, contó que durante la desaparición la familia se mantuvo en oración y confió en que los hombres serían encontrados.

“Pero gracias a Dios no perdimos la fe, nos encomendamos a Dios y a ellos también orando para que volvieran con bien. Tuvimos fe de que ellos iban a volver y gracias a Dios regresaron”.

El traslado en helicóptero y posterior reencuentro con sus seres queridos puso fin a cinco días de incertidumbre. Lo que comenzó con el hundimiento de una embarcación terminó con dos pescadores regresando con vida después de permanecer a la deriva, sostenidos por una hielera que terminó convirtiéndose en su principal recurso para sobrevivir en altamar.

Con información de Erick Alcalá Robles.