Sociedad

Pescadores Sobreviven 5 Días en Altamar, Aferrados a una Hielera, en Chiapas

Daniel Guerrero y José Luis Pórtelas fueron encontrados vivos a 130 millas náuticas de las costas de Chiapas tras permanecer desaparecidos durante varios días

Los pescadores volvieron con sus familias tras el rescate.Los pescadores volvieron con sus familias tras el rescate. Foto: Cuartoscuro

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Una gran ola hundió su embarcación y los pescadores tuvieron que aferrarse a una hielera para mantenerse a flote mientras esperaban ser rescatados

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Pescadores Rescatados en Chiapas se Reúnen con Familia