Seguridad

Tres Jóvenes Detenidos por Agredir a Agente de la Policía en Hermosillo, Sonora

El elemento se encontraba fuera de servicio cuando fue golpeado durante una riña registrada en la colonia San Bosco, al norponiente de la ciudad.

Tres Jóvenes Detenidos por Agredir a Agente de la Policía en Hermosillo, SonoraTres Jóvenes Detenidos por Agredir a Agente de la Policía en Hermosillo, Sonora. Foto: Policía Municipal

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