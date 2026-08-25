Tres Jóvenes Detenidos por Agredir a Agente de la Policía en Hermosillo, Sonora

Tres jóvenes fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal luego de agredir a golpes a un agente que se encontraba fuera de servicio, durante una riña registrada la madrugada del lunes en la colonia San Bosco, al norponiente de Hermosillo.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas en el cruce de las calles Agustín del Campo y San Judas Tadeo, donde el agente de la Policía Preventiva se encontraba en una convivencia cuando un sedán negro se detuvo y sus tres ocupantes comenzaron a insultarlo.



La situación derivó en una pelea, durante la cual los jóvenes descendieron del vehículo y golpearon al afectado, para después retirarse del lugar, momento en el que solicitó apoyo a sus compañeros.



Mientras los agentes atendían el reporte, los presuntos agresores regresaron al sitio y fueron interceptados con apoyo de militares que realizaban vigilancia perimetral. Los detenidos fueron identificados como Jesús Humberto “N”, de 19 años; Oliver Armando “N”, de 20; y Héctor “N”, de 25 años de edad.



Durante la intervención les aseguraron dos pistolas, una calibre 9 milímetros y otra .45, además de dos cargadores abastecidos con siete cartuchos de 9 milímetros y ocho de .45. Los detenidos, las armas, municiones y el Nissan Versa negro quedaron a disposición de la autoridad investigadora.