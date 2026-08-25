Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Realizar Detonaciones de Arma en Hermosillo

Un masculino de 30 años fue capturado luego de que personas aseguraron haber escuchado disparos de arma de fuego en un terreno campestre al oriente de la capital de Sonora.

Sujeto Detenido por Presuntamente Realizar Detonaciones de Arma en HermosilloSujeto Detenido por Presuntamente Realizar Detonaciones de Arma en Hermosillo. Foto: Policía Municipal

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