Sujeto Detenido por Presuntamente Realizar Detonaciones de Arma en Hermosillo

Un sujeto de 30 años de edad fue detenido luego de que presuntamente realizara varias detonaciones con un arma de fuego en un campestre ubicado al oriente de Hermosillo, situación que fue reportada por personas que se encontraban en el sector.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas del lunes, en un terreno localizado sobre la carretera federal número 20 Hermosillo-Sahuaripa y el camino de terracería al Realito, a la altura del kilómetro 5.5.

De acuerdo con el reporte, en el lugar se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que autoridades se trasladaron al sitio para atender la situación y localizar al presunto responsable.

En el operativo fue detenido Marco 'N' a quien le aseguraron una pistola tipo escuadra calibre .22, con un cargador abastecido con dos cartuchos útiles, misma que fue puesta a disposición del ministerio público como evidencia, al igual que el detenido.