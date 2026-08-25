SEP Abre Más de 37 Mil Espacios para Estudiantes en Universidades Públicas

Con el propósito de que los estudiantes egresados del bachillerato puedan continuar sus estudios, la Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió más de 37 mil espacios en universidades públicas.

A través de la Plataforma Educación Superior 2026, la SEP compartirá información sobre programas de licenciatura con espacios disponibles, ampliando oportunidades de acceso a universidades.

En dicha plataforma, disponible en el sitio oficial educacionsuperior2026.sep.gob.mx, se pone a disposición de los aspirantes la consulta de 37 mil 503 espacios, distribuidos entre distintas instituciones públicas.

La oferta incluye 10 mil espacios de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC); 8 mil 60 del Tecnológico Nacional de México (TecNM); 7 mil 487 de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas (UTyP); y 5 mil 120 de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), entre otras instituciones.

En la plataforma también se puede consultar la oferta de 18 mil 674 lugares presenciales y 18 mil 829 virtuales, lo que permite ampliar las alternativas para las y los jóvenes de acuerdo con sus necesidades y posibilidades de estudio.

Entre las áreas de estudio con mayor número de espacios disponibles se encuentran los planes multidisciplinarios o generales del campo de Humanidades, con 3 mil lugares; Derecho, con 2 mil 898; Administración de Empresas, con 2 mil 542; Ciencias Políticas, con 2 mil 513, e Ingeniería Industrial, con 2 mil 109.

También existe oferta en áreas como Telecomunicaciones, Informática, Desarrollo de Software, Administración y Gestión, Electrónica y Automatización, Contabilidad, Bioquímica, Industria de la Alimentación, Negocios y Comercio, así como Tecnología para la Protección del Medio Ambiente, entre otras.

A dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han generado 245 mil 111 nuevos espacios en educación superior, al pasar de 3 millones 329 mil 499 estudiantes en el ciclo 2023-2024 a 3 millones 574 mil 610 en 2025-2026, informó la SEP.

AMP