Educación

SEP Abre Más de 37 Mil Espacios para Estudiantes en Universidades Públicas

Gobierno federal abre la Plataforma Educación Superior 2026, donde se podrá consultar información sobre programas de licenciatura con espacios disponibles

Estudiantes de educación media superior. Foto: CuartoscuroEstudiantes de educación media superior. Foto: Cuartoscuro
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