Seguridad

Conflicto Vecinal en Puebla Termina en Homicidio: El Responsable Fue Detenido

Elementos de Protección Civil y la Policía Municipal acudieron al llamado de auxilio por un posible conflicto vecinal.

Un muerto y un herido dejó riña en la ciudad de Puebla.Un muerto y un herido dejó riña en la ciudad de Puebla. Foto: N+

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Un altercado entre vecinos en Puebla deja un muerto. Policía y Protección Civil intervienen.

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