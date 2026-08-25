Un conflicto entre habitantes de la Colonia Bosques de San Sebastián en Puebla desató una serie de agresiones, que terminaron en el homicidio de una persona.

De acuerdo con primeros reportes uno de los vecinos perdió la vida luego de una disputa entre particulares, mientras que el agresor fue detenido en el lugar con una herida en la cabeza.

Paramédicos de Protección Civil acudieron para atender a los lesionados, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) acordonaron la calle para iniciar las diligencias correspondientes.

Habitantes de la zona aseguran que ya tenían problemas debido a que uno de ellos y su familia generaban conflictos.

La disputa ocurrió en un edificio de la Calle 2E en Bosques de San Sebastián. Problemas con el agua o el ruido, hacían recurrentes las discusiones entre ambos vecinos.

El cuerpo del hombre fallecido fue localizado por las autoridades en el pasillo del tercer piso del edificio.

Trascendió que el homicida lo habría atacado con un cuchillo en al menos tres ocasiones. ‘Don Moy’ como era conocido por sus vecinos falleció la tarde de este martes 25 de agosto a manos de su vecino de enfrente quien fue detenido.

No hay paso vehicular en la zona mientras se espera la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para el levantamiento del cuerpo e iniciar una carpeta de investigación por homicidio.

Con información de N+

JAPR