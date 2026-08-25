Internacional

Guerra Arancelaria EU-Canadá Escala: Están en Juego 872 Mil MDD

Trump anunció que desde el 1 de enero de 2027 elevará al 50% los aranceles sobre acero, automóviles, camiones y autopartes procedentes de Canadá.

EUA y Canadá escalan su disputa comercial con nuevos aranceles.EUA y Canadá escalan su disputa comercial con nuevos aranceles. Foto: AP

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Canadá prepara aranceles de entre 15% y 50% contra productos estadounidenses por aproximadamente 20 mil millones de dólares tras el fracaso de las negociaciones

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