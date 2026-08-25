EUA Prepara la 'Mayor Revocación Masiva de Visas de la Historia'

La administración de Donald Trump se prepara para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200 mil extranjeros que han solicitado o están en trámite del estatus de asilo en Estados Unidos.

Esta medida supondría la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos, según la Casa Blanca.

Se espera que el Departamento de Estado estadounidense anuncie en las próximas semanas la revocación de las visas conocidas como B1 y B2, que fueron emitidas entre 2016 y 2026, cuyos titulares han solicitado o están solicitando asilo. Según documentos del Departamento de Estado, la acción se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que llegaron a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta estancia, pero que posteriormente solicitaron asilo para permanecer aquí de forma permanente", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Una de las dudas que surgen con este anuncio es si las revocaciones conllevarían una deportación inmediata; esto aún se desconoce, pero la mayoría de las personas con solicitudes de asilo pendientes verían modificada su categoría, ya que perderían su estatus de viajeros de negocios o turistas, explicaron funcionarios.

Desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato el año pasado, su administración ha intensificado progresivamente las restricciones para los solicitantes de visas: exigiendo más información sobre su actividad en redes sociales, requiriendo el depósito de fianzas costosas para el trámite y prohibiendo directamente la emisión de visas a ciudadanos de determinados países.

En una publicación realizada el lunes en redes sociales, el subsecretario de Estado Christopher Landau criticó a quienes, según afirmó, intentan utilizar visas de turista y de negocios para ingresar a Estados Unidos y posteriormente solicitar asilo.

Por lo general, las visas B1 se emiten para viajes de negocios y las visas B2 para turismo, visitas familiares o atención médica.

A partir de los documentos o de las declaraciones de los funcionarios, no quedó claro de inmediato cuántos de los titulares de estas visas buscan, o han buscado, asilo en Estados Unidos y se verían afectados por las revocaciones.

A los actuales solicitantes de visas B1 y B2 se les pide que confirmen que no pedirán asilo en Estados Unidos y que demuestren su intención de regresar a sus países de origen.

HVI