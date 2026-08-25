Internacional

EUA Prepara la 'Mayor Revocación Masiva de Visas de la Historia'

La acción se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

EUA Prepara la Mayor Revocación Masiva de Visas de su HistoriaUna bandera estadounidense y un formulario de solicitud de visa. Foto: Reuters

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