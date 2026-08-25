Operativo Internacional Rescata a 163 Menores de Edad en Riesgo de Trata

En un esfuerzo conjunto con otros países, autoridades de Estados Unidos de América (EUA) encabezaron un operativo internacional que permitió el rescate de 163 menores de edad en riesgo de trata y derivó en la detención de tres sospechosos.

Mediante un comunicado, la oficina del Fiscal General de Florida, James Uthmeier, detalló que el operativo 'Escudo Estatal' duró cinco días y se extendió a más de una decena de países, incluidos Colombia, España y México.

La operación también se extendió a otras regiones de Estados Unidos como Alabama, California, Ohio, Nueva York, Carolina del Norte, Puerto Rico y Tennessee.

Además, se realizaron rescates en Brasil, Canadá, Colombia, Dominica, Finlandia, Ghana, Guatemala, Italia, Jamaica, México, España y Taiwán, aunque la oficina no precisó la cifra.

Se informó que durante el operativo, las autoridades identificaron, localizaron y recuperaron niños de entre 2 meses y 17 años de edad.

La oficina del Fiscal añadió que muchos de los menores "habían sufrido diversos grados de abuso, negligencia, explotación o exposición a otras actividades delictivas, incluida la trata de personas”.

Los niños rescatados fueron trasladados de forma segura a centros de recuperación designados, donde reciben apoyo y asistencia, añadió el comunido.

La oficina del Fiscal General de Florida adelantó que "se prevén más detenciones en los próximos días".

Con información de N+ y EFE

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