Internacional

Operativo Internacional Rescata a 163 Menores de Edad en Riesgo de Trata

Las autoridades de Florida prevén más detenciones en los próximos días

Rescate de niños en FloridaEl operativo 'Escudo Estatal' duró cinco días. Foto: X @fdlepio

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Autoridades de Florida lideran un operativo que rescata a 163 menores de la trata en países como México y Colombia. Un esfuerzo conjunto para proteger a los más vulnerables.

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