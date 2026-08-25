Conductor Ebrio Arrolla a Multitud y Deja 12 Heridos en Zona de Bares en Portugal

Doce personas resultaron heridas la madrugada de este martes en Albufeira, en el sur de Portugal, por un automovilista ebrio que atropelló a varios jóvenes en una concurrida calle llena de bares y discotecas, indicó la gendarmería portuguesa.

Entre los heridos figuran dos gendarmes y "diez víctimas de entre 18 y 22 años, una de ellas en estado grave", precisó el ministerio del Interior en un comunicado.

Uno de los heridos es de nacionalidad polaca, precisó a AFP un portavoz de la gendarmería portuguesa.

El incidente se produjo hacia las tres de la mañana (20:00 horas del lunes 24 de agosto en CDMX) en un barrio de Albufeira, en la turística región del Algarve, en el sur del país.

La autoridad subrayó que en la zona había un grupo de jóvenes, pues se trata de un área de entretenimiento nocturno muy frecuentada por portugueses y extranjeros.

El conductor, un hombre portugués de 35 años, rechazó la orden de los gendarmes de detener su vehículo. Intentó darse a la fuga y entonces atropelló a la gente, según la gendarmería.

"Ante la orden de detenerse emitida por los agentes de la Guardia, el conductor desobedeció y dio la vuelta", se indicó en un boletín.

"Momentos después, al ser nuevamente requerido para detenerse por los agentes, el sospechoso volvió a ignorar la orden y avanzó en dirección a los peatones y al dispositivo policial, atropellando a varias personas.

"Durante la maniobra de fuga, el vehículo chocó contra otro automóvil. El sospechoso intentó huir a pie, pero fue interceptado y detenido por agentes del Grupo de Intervención de Orden Público", se añadió.

El sospechoso tenía una tasa de alcohol de 1.29 gramos por litro en la sangre, según las autoridades.

Fue puesto bajo detención por lesiones y conducción temeraria bajo la influencia del alcohol.

Las circunstancias de lo sucedido serán investigadas y esclarecidas en su totalidad por las autoridades competentes, se afirmó.

ASJ