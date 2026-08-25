Internacional

Conductor Ebrio Arrolla a Multitud y Deja 12 Heridos en Zona de Bares en Portugal

El chofer rechazó la orden de los gendarmes de detener su auto, quiso darse a la fuga y atropelló a varios jóvenes.

PortugalEl sospechoso tenía una tasa de alcohol de 1.29 gramos por litro en la sangre. Foto: X | @GNRepublicana.

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