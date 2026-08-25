La Mafia de los ‘Muertos Vivos’: Delincuentes Fingen su Muerte y Reaparecen Años Después

Sujetos de alta peligrosidad se hacen pasar por muertos para seguir delinquiendo, en Perú.

Es el caso de Giancarlo Zegarra Cuadros, alias Careca, un conocido criminal que fingió su muerte con un certificado de defunción falso para evadir a la justicia.

Hace siete años murió supuestamente de una bronconeumonía, hasta que fue recapturado. Hace poco, murió de verdad. Fue asesinado a balazos.

Otro caso, fue el de John Barbarán León, lugarteniente de la banda denominada 'Los Pulpos', quien figuraba como fallecido, pero fue recientemente capturado en Argentina.

La mafia de los 'muertos vivos' fue denunciada por el Registro Nacional de Identidad a través de Walter Andrés Córdova, director de los Registros Civiles.

"Este año hemos identificado, déjame mirar aquí, 30 inscripciones este año. Un promedio de 65 casos han sido detectados en los últimos tres años".

Las autoridades denunciaron a cuatro médicos que suscribieron los certificados de defunción de personas con antecedentes criminales.

También se investiga a funcionarios del propio Registro de Identidad. Algunos de los médicos incriminados dijeron que sus firmas fueron falsificadas.

El analista Pedro Yaranga dijo que "la criminalidad siempre es cambiante, no solo utilizan un método, ese es uno de los métodos que utilizan, pero en el camino obviamente, incluso se cambian de nombre".

Así hicieron muchos narcotraficantes peruanos que se fugaron a Bolivia para cambiarse de nombre en ese país o figurar como difuntos.

En el caso peruano, las mafias de 'muertos vivos' no es un hecho aislado. En épocas de elecciones abundan las denuncias sobre muertos que acudieron a votar.

En las elecciones de 2021, una comisión del Congreso revisó una muestra de 310 casos, pero no encontró evidencia incriminatoria.

Con información de Ricardo Burgos

ICM