Internacional

La Mafia de los ‘Muertos Vivos’: Delincuentes Fingen su Muerte y Reaparecen Años Después

En Perú, delincuentes han usado certificados de defunción para evadir a la justicia y seguir con su actividad delictuosa

Una persona se registra antes las autoridades peruanasUna persona se registra antes las autoridades peruanas. Foto: Facebook | RENIECPERU

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+