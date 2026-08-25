Internacional

Detienen a 58 en Operativo Internacional Contra Estafas Financieras por Internet

El caso fue coordinado por Interpol, que identificó a grupos criminales que recurren a proveedores externos para realizar tareas como el lavado de dinero.

InterpolLa operación permitió desmantelar redes en Argentina, Sudáfrica, Italia y Rumanía. Foto: Interpol.
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