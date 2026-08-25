Detienen a 58 en Operativo Internacional Contra Estafas Financieras por Internet

Una operación internacional contra las redes del crimen organizado de África Occidental responsables de grandes estafas financieras por internet se saldó con 58 detenidos y 263 sospechosos identificados, informó Interpol en un comunicado hecho público este martes.

La operación Jackal IV, coordinada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) durante ocho meses, entre noviembre de 2025 y junio de 2026, movilizó a fuerzas policiales de 22 países, entre ellos Argentina, Italia, Rumanía, Sudáfrica o España, para seguir el rastro del dinero, desmantelar las redes y localizar a sus principales responsables.

Las redes de África Occidental, entre ellas Black Axe y otros grupos similares, están detrás de una parte importante de las estafas financieras cometidas por internet en todo el mundo, indicó Interpol, con sede en Lyon (sureste de Francia).

Sus métodos incluyen los llamados fraudes románticos, falsas inversiones y operaciones con criptomonedas, así como el denominado fraude del correo electrónico empresarial, además de otros delitos graves y violencia.

La operación permitió desmantelar redes en Argentina, Sudáfrica, Italia y Rumanía.

En Argentina, la operación permitió detener a 17 personas e identificar a otras 196 vinculadas a una red de "crimen como servicio", que ofrecía a organizaciones criminales de África Occidental herramientas y servicios necesarios para delinquir, como dominios de internet y mecanismos para blanquear capitales.

En Sudáfrica, la operación se centró en una red que estafaba a jubilados de países de habla inglesa mediante falsas relaciones sentimentales y supuestas inversiones. Allí hubo 39 detenidos, 257 cuentas bancarias fueron bloquedas y se incautaron 2.67 millones de dólares.

En Italia, Interpol detectó una red europea de blanqueo que utilizaba sociedades pantalla, servicios de envío de dinero y retiradas de efectivo para ocultar el origen de los fondos. Una sola cuenta bancaria canalizó 845,000 euros a través de 560 operaciones y para borrar pistas utilizó 20 instrumentos financieros diferentes.

Rumanía desmanteló otra trama de grandes dimensiones que ofrecía falsas inversiones en acciones y criptomonedas a través de un centro de llamadas y que habría robado y blanquedado 143 millones de euros en todo el mundo. Once personas fueron detenidas y se incautaron unos 330.000 euros en efectivo y criptomonedas, seis inmuebles y varios relojes de lujo.

La operación también detectó un aumento de la sextorsión (chantaje mediante imágenes o vídeos de carácter sexual) contra menores, con víctimas de tan solo 14 años. Los delincuentes contactan con ellas a través de las redes sociales, ganan su confianza y las coaccionan para que compartan imágenes o vídeos explícitos, que después utilizan para exigir dinero bajo la amenaza de difundirlos entre sus contactos.

Interpol demostró además que algunos grupos recurren a proveedores externos, en ocasiones a través de la internet oscura, para externalizar tareas como el blanqueo de capitales y otras operaciones necesarias para sus actividades.

La organización advirtió de que muchas de las investigaciones siguen abiertas y que los resultados de Jackal IV son todavía preliminares.

ASJ