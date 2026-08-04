Alerta por Estafas QRishing: ¿Cómo Operan las Falsas Multas con QR en la CDMX?

Autoridades de la Ciudad de México advierten que delincuentes utilizan falsas infracciones para robar la información personal de automovilistas a través de códigos QR, un tipo de código de barras cuadrado que guarda información como páginas web, textos o contactos para leerse al instante con la cámara del celular.

La policía cibernética presentó una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de estos ladrones. En varias partes, los folletos que informan sobre supuestas infracciones por estacionarse en lugar prohibido se han convertido en la nueva herramienta de delincuentes para robar datos personales de automovilistas que caen en el engaño.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. No lo Escanees: Así es la Nueva Modalidad de Fraude 'QRishing' en CDMX

Por ejemplo, Carlos, que encontró un folleto en el parabrisas de su vehículo, le indicaba que había cometido una infracción, por lo cual tenía que escanear un código QR para conocer el monto de la sanción; esto es lo que describió a N+:

"Yo encontré el folleto en mi parabrisas, leí que según me infraccionaban por estar mal estacionado; yo desconfié y no entré al código que me indicaban ahí, que era un código QR, porque se supone que quien te debe infraccionar es un oficial de tránsito”, contó Carlos, automovilista víctima de intento de fraude en la CDMX.

¿Cómo es el fraude de Qrishing?

El fraude digital llamado “Qrishing" es aquel en el que los delincuentes pretenden que los automovilistas escaneen el código QR, que se encuentra en el aviso.

Así los conducen a páginas fraudulentas en las que solicitan información confidencial como nombre, dirección y números de cuentas bancarias. Finalmente, roban esos datos con el propósito de defraudar a sus víctimas.

Es un modus operandi ya detectado por la policía cibernética, como lo explica Edmundo Silva, policía de la Unidad Cibernética SSC-CDMX.

"Esta es una modalidad de ponerlos en un tríptico, haciendo alusión a una infracción de tránsito, pero se puede utilizar de diversas maneras. Hay códigos QR que podemos encontrar a lo mejor afuera de un establecimiento comercial, en una página de internet; un cargo, bien podría ser un contenido malicioso, es decir, el código QR nos puede enviar a una página falsa, recopilando nuestra información, datos personales y otras metodologías utilizadas por los ciberdelincuentes”.

Incluso se ha detectado que a través de los códigos QR, de dudosa procedencia, se pueden descargar virus que infecten los dispositivos móviles.

La Unidad Cibernética de la SSC-CDMX advierte de la peligrosidad de estos fraudes al poder acceder a nuestros datos personales. "Se dice en la ciberalerta, pueden descargar incluso algún software malicioso que puede infectar nuestro dispositivo o pueden tener acceso a nuestros datos personales, entre otras situaciones”.

Así se puede prevenir no caer en falsos QR

Para evitar ser víctima de falsas infracciones de tránsito, con las que se pretende robar información, es necesario tomar en cuenta algunas recomendaciones como:

Nunca ingresar a códigos QR, porque podría tratarse de un fraude.

Verificar la autenticidad de la infracción consultando el documento con la policía de la entidad correspondiente.

No acceder a ligas en las que se soliciten datos personales como nombre, dirección y número de cuenta bancaria.

HVI