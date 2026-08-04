Sociedad

Alerta por Estafas QRishing: ¿Cómo Operan las Falsas Multas con QR en la CDMX?

Se ha detectado que a través de códigos QR de dudosa procedencia se pueden descargar virus que infecten los dispositivos móviles

Así Son las Estafas con Falsas Infracciones con QR en la CDMXInfracciones en las Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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En varias partes los folletos que informan sobre supuestas infracciones por estacionarse en lugar prohibido, se han convertido en la nueva herramienta de delincuentes para robar datos personales de automovilistas que caen en el engaño

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