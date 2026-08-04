Astronomía

Cohete de SpaceX Chocará contra la Luna el 5 de Agosto 2026, Te Explicamos el Motivo

Aunque no será visible a simple vista este impacto, se podrá distinguir la columna de escombros durante unos minutos utilizando un buen telescopio

¿Cohete de SpaceX Chocará Contra la Luna? Esto es lo Que SabemosUn cohete Falcon 9 de SpaceX tras su lanzamiento desde Cabo Cañaveral, Florida. Foto: Reuters

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Se espera que el cohete choque contra la superficie lunar a una velocidad aproximada de más de 5 mil millas por hora este miércoles y provoque una explosión equivalente a 3 toneladas métricas de TNT

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