Seguridad

Difieren Audiencia de Ramón 'N', el 'R1', Presunto Homicida de Carlos Manzo

La comparecencia estaba prevista para este lunes, pero se pospuso a petición de la defensa del acusado

Dan Prisión Preventiva a Ramón Ángel “N”, alias el “R1”. Foto: Gobierno de MéxicoDan Prisión Preventiva a Ramón Ángel “N”, alias el “R1”. Foto: Gobierno de México

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La audiencia contra Ramón 'R1', acusado del homicidio del alcalde de Uruapan, se pospone. La defensa pidió diferirla ya que no conocía la carpeta.

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