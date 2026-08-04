Difieren Audiencia de Ramón 'N', el 'R1', Presunto Homicida de Carlos Manzo

La audiencia inicial contra Ramón Ángel "N", el "R1", detenido la semana pasada en Atotonilco el Alto, Jalisco, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, se suspendió este lunes 3 de agosto 2026.

La audiencia que en un principio había iniciado a las 5 de la tarde, se suspendió debido a que su defensa solicitó que se difiriera, ya que argumentó que no conocía la carpeta de investigación.

Al respecto, un juez de control en Michoacán citó para este martes 4 de agosto a las 8:00 de la mañana la reanudación de la audiencia.

La alcaldesa de Uruapan, y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz se conectó a la audiencia que es privada y se realiza por videoconferencia ya que el "R1" se encuentra en el Altiplano, Estado de México.

¿Quién es el "R1", detenido por homicidio de Carlo Manzo?

El alcalde de Uruapan fue asesinado la noche del 1 de noviembre 2025, durante el Festival de las Velas.

El "R1" era el principal líder de "Los Rs", grupo con presencia principalmente en Michoacán y vínculos con el CJNG.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que el hijo del "R1" es investigado como presunto autor intelectual, del feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, quien fue asesinada mientras transmitía en vivo el 13 de mayo de 2025.

Según las investigaciones, el hijo del "R1" habría solicitado el asesinato de la influencer tras haber tenido una relación sentimental con ella.