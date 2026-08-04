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Katia Itzel García Recibió Balonazo en la Cara durante el Querétaro vs Tigres: Reacciones

La silbante Katia Itzel García fue objeto de una supuesta agresión en el partido Querétaro vs Tigres, lo que generó polémica. Estos son los detalles

Katia Iztel García recibió un balonazo en el rostro, que muchos aseguran que fue premeditado.Katia Iztel García recibió un balonazo en el rostro, que muchos aseguran que fue premeditado. Foto: Reuters

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Polémica en el Querétaro vs Tigres: la árbitra Katia Itzel García recibe un balonazo en la cara. ¿Fue un accidente o agresión? Descubre los detalles de este incidente que ha encendido las redes.

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Katia Itzel García Recibe Balonazo en la Cara Durante Partido Querétaro Vs Tigres: Así Fueron las Reacciones