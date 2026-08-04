Katia Itzel García Recibió Balonazo en la Cara durante el Querétaro vs Tigres: Reacciones

Durante el partido Querétaro vs Tigres del sábado 1 de agosto, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026, hubo un incidente que no es menor y que generó controversia y diversas reacciones: la silbante Karla Itzel García recibió un balonazo en la cara por parte de un jugador de los Gallos.

En el minuto 45, antes de la pausa de medio tiempo, Karla Itzel sancionó una falta a favor de Tigres y la pelota rodó hasta los pies del brasileño Paulo Víctor, quien la pateó con coraje. Lamentablemente fue a estrellarse en el rostro de la colegiada.

Aunque el futbolista se disculpó de inmediato, la polémica encendió las redes sociales y hay quienes aseguran que al menos debió mostrarle tarjeta amarilla. Y como ya estaba amonestado, previamente, tendría que haberlo expulsado.

Árbitra Katia Itzel Recibe Balonazo en la Cara de un Jugador del Querétaro: Reacciones

Por ejemplo, el exsilbante Marco Chacón dijo que era indignante: “Es una vergüenza lo del jugador de Gallos, Paulo Victor (muy malito, por cierto)... Con toda alevosía le da un balonazo a Katia Itzel”.

Y aunque señaló que muchos se preguntan por qué no lo expulsó, Chacón lo atribuyó a que “está claro que no tiene nivel, ni el carácter para hacerlo".

Eso sí, pidió que “Ojalá los árbitros se unan para proteger a Katia y no pasen por alto este tipo de conductas”.

Mientras que David Faitelson, por el contrario, salió a defender el trabajo de la árbitra mexicana: "Toda la fuerza de la misoginia sobre la árbitra Katia Itzel García. Ahora resulta que, como un futbolista la golpeó al despejar un balón, todo el gremio de jugadores está molesto con su trabajo".

Faitelson añadió: "Hay mucho que hacer por la igualdad de género, la inclusión y el respeto en nuestro país. A Katia Itzel le ha tocado derrumbar mitos y sobreponerse a todas las críticas y es que, algunos, aquí, siguen creyéndose la hoy ya poco célebre frase de Ángel Fernández sobre que el futbol es 'el juego del hombre’”.

Independientemente de la jugada del balonazo, Katia Itzel fue señalada porque tuvo algunas decisiones que influyeron en el marcador, 4-3 a favor del Querétaro ante Tigres. Luego del partido, ella publicó en sus redes sociales un mensaje que parecía hacer alusión a las críticas de sus colegas: “Judas = traidor. Si la ‘información’ te la da un traidor, ¿qué tan seria puede ser tu nota? ¿Es periodismo o amarillismo?. En este mundo es más difícil ser congruente en valores y firme en ideales. ¡Yo decido en qué mundo quiero vivir!”.

Con información de N+