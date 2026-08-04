¿Brian Rodríguez se Va del América? Hay Atractiva Oferta por 'Rayito' que Analiza el Club

Apenas acaba de volver a la actividad en el Torneo Apertura 2026 y el futbolista Brian Rodríguez puede irse a jugar al extrajero, ya que hay un importante equipo que está muy interesado en ficharlo y pagar una buena cifra al club América por él. Esto es lo que sabemos.

El fin de semana Brian entró de cambio en el partido América vs Santos, correspondiente a la Jornada 3 de la Liga MX, y marcó uno de los 3 goles con los que su equipo venció a los laguneros.

Desde mayo pasado, cuando las Águilas enfrentaron a los Pumas en cuartos de final del Torneo Clausura 2026, Brian no veía acción debido a un esguince en la rodilla. Pero regresó de la mejor manera, con un gol que le cambió la cara al equipo.

Sin embargo, “El Rayito” puede estar disfrutando de sus últimos festejos con la playera azulcrema, ya que el Cruzeiro de Brasil lo quiere fichar y está dispuesto a pagar hasta 10 millones de dólares por él. Esto de acuerdo a medios deportivos.

Ante una posible salida del Brian, si es que decide cambiar de aires, las Águilas ya sondean la contratación de Jaminton Campaz, que representó a Colombia en el Mundial 2026 y que actualmente juega con Rosario Central en la Liga Argentina.

América hizo oficial la llegada de Edwin Cerillo para el Torneo Apertura 2026

Mientras se define o no la venta del “El Rayito” Rodríguez, el club América hizo oficial la llegada de un nuevo refuerzo: se trata de Edwin Cerrillo, quien juega como mediocampista y militaba en la Major League Soccer con el Galaxy de Los Ángeles.

Edwin Cerrillo, de 25 años, es un futbolista nacido en Texas, Estados Unidos, pero con sangre mexicana en las venas porque sus padres son de Zacatecas. Juega como contención y llega para cubrir la salida de Jonathan Dos Santos.

Además de Cerrillo, hace unos días la directiva azulcrema fichó al colombiano Oscar Perea, procedente del AVS portugués (aunque su carta pertenece al Racing de Estrasburgo francés.

Tanto Cerrillo como Perea no son fichajes de renombre, pero el entrenador Guillermo Almada piensa más en el funcionamiento colectivo que en las individualidades.

América suma 7 unidades en 3 jornadas del Torneo Apertura 2026, luego de dos triunfos y un empate, por lo que está en la cima de la tabla general, por encima de Toluca, Pumas y Cruz Azul (todos con 6 puntos).

Entrar a cancha y anotar un golazo, son cosas de Rayito. ⚡️😮‍💨👌



Segundo gol a nivel de cancha, por Brian Rodríguez. 🕺 pic.twitter.com/m9XU17cy7l — Club América (@ClubAmerica) August 3, 2026

Con información de N+