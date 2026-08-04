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¿Brian Rodríguez se Va del América? Hay Atractiva Oferta por 'Rayito' que Analiza el Club

El futbolista uruguayo Brian Rodríguez está en la agenda de un importante equipo, que está dispuesto a pagar 10 millones de dólares. Estos son los detalles

Brian "Rayito" Rodríguez es pieza fundamental en el esquema del club AméricaBrian "Rayito" Rodríguez es pieza fundamental en el esquema del club América. Foto: Reuters

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Brian Rodríguez podría dejar al América porque hay una oferta de10 millones de dólares. Descubre los detalles de esta posible transferencia.

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