Buscan a Alejandra y Melissa, Desaparecidas tras Aceptar Oferta Laboral en Puerto Vallarta

Alejandra y Melissa, de 21 y 19 años respectivamente, desaparecieron cuando salieron del municipio de Acatlán de Juárez para dirigirse a Puerto Vallarta por una supuesta oferta de trabajo, por lo que ambas son buscadas por sus familiares.

Fue el 27 de julio cuando ambas jóvenes salieron hacia Puerto Vallarta, y de acuerdo a la madre de Alejandra, les ofrecían comida, un lugar para vivir y un salario de 7 mil pesos.

“Les ofrecían comida, lugar donde vivir, un salario de 7 mil pesos y que iban a poder estar comunicándose con sus familiares, iban a estar teniendo contacto contigo y con nosotros”, explicó Claudia Bueno, madre de Alejandra.

Con angustia y desesperación, es como familiares de Alejandra y Melissa continúan buscándolas después de que perdieron toda comunicación con ellas.

Esta trampa de la presunta oferta laboral, es el gancho que probablemente es usado para reclutar a los jóvenes al crimen organizado.

“A las 10:00 de la noche de la casa y hasta ahora, no sabemos absolutamente nada, no podemos comunicarnos con ella, no entran llamadas, no, mensajes de nada”, dijo la madre.

Madre de Alejandra pide volver a ver a su hija

La mamá de Alejandra espera volver a ver a su hija, por lo que pidió el apoyo de las personas para localizarla.

“Que regreses mija, te estamos buscando, estamos muy desesperados, no sabemos si estás bien, a todas las personas que nos están viendo les pido por favor para encontrar a estas muchachas”, exclamó Claudia Bueno.

Alejandra Santana había aceptado la presunta oferta de trabajo junto con Melissa Anahí, ambas se pusieron en contacto con la persona que las llevaría a trabajar a Puerto Vallarta, sin embargo, desde el 27 de julio, están ilocalizables. Sus familiares piden a las autoridades celeridad en las investigaciones, ya que hasta ahora no hay ningún avance.