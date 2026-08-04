Desaparecidos

Buscan a Alejandra y Melissa, Desaparecidas tras Aceptar Oferta Laboral en Puerto Vallarta

Alejandra y Melissa son dos jóvenes que desaparecieron tras aceptar una supuesta oferta de empleo en Puerto Vallarta

Alejandra y MelissaBuscan a dos jóvenes desaparecidas tras aceptar una supuesta oferta de trabajo en Puerto Vallarta. Foto: N+

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Alejandra y Melissa, de 21 y 19 años, desaparecieron tras aceptar un trabajo en Puerto Vallarta. Sus familias buscan respuestas y apoyo. ¿Dónde están?

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