Conductora de 91 Años Protagoniza Persecución tras Presunto Accidente en Montemorelos, NL

Una mujer de 91 años protagonizó una inusual persecución con elementos de Tránsito y Vialidad luego de presuntamente verse involucrada en un accidente vial y tratar de evadir a las autoridades en el municipio de Montemorelos. De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, los hechos iniciaron en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de las calles Libertad y Bustamante.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mujer de 91 Años Moviliza a las Autoridades tras Protagonizar Persecución en Montemorelos, NL

Presuntamente, la adulta mayor ocasionó un percance vehicular mientras se encontraba en el lugar. En lugar de permanecer para atender la situación, la conductora decidió retirarse del sitio, lo que llamó la atención de elementos de Tránsito que se encontraban en la zona. Los oficiales comenzaron a seguir el vehículo con el objetivo de detenerlo y esclarecer lo ocurrido.

Impacta patrulla e intenta escapar nuevamente

Durante la persecución, los agentes lograron interceptar por unos momentos a la mujer; sin embargo, según el reporte preliminar, la conductora no detuvo su marcha y terminó impactando una unidad oficial de Tránsito para continuar su camino.

La persecución continuó por diversas calles del municipio hasta llegar al cruce de Tapia y Bustamante, donde finalmente policías y agentes de Tránsito lograron cerrar el paso al automóvil y detener a la mujer de 91 años sin que se reportaran personas lesionadas.

El director de Vialidad y Tránsito de Montemorelos, Alfonso Chávez, informó que el caso será atendido conforme a los procedimientos establecidos por la ley, independientemente de la edad de la conductora.

En primera instancia, se llevará a cabo el proceso relacionado con el presunto accidente ocurrido en el estacionamiento de la tienda de autoservicio. Posteriormente, se revisarán los daños ocasionados a la patrulla de Tránsito y, finalmente, se aplicarán las infracciones correspondientes por intentar evadir la acción de la autoridad.

Las autoridades señalaron que serán las compañías aseguradoras las encargadas de atender los daños materiales derivados de los percances registrados durante el incidente.

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

RR