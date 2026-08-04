Accidentes

Conductora de 91 Años Protagoniza Persecución tras Presunto Accidente en Montemorelos, NL

Una mujer de 91 años desató una intensa movilización policial luego de protagonizar una persecución por calles del municipio de Montemorelos.

Mujer de 91 años protagoniza persecución en MontemorelosCon 91 años, desata persecución por calles de Montemorelos.Foto: Al Día NL

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Una mujer de 91 años protagoniza una persecución en Montemorelos tras un accidente. Impacta patrulla y sigue su marcha.

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