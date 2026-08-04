Salud

Sentarse Derecho o Encorvado Podría Afectar tu Actitud y tu Ánimo, Según Nuevo Estudio

Un estudio elaborado por la Universidad McGill halló que los participantes que permanecían sentados derechos durante una prueba obtuvieron mejores resultados que aquellos encorvados

Sentarse derecho mejora el ánimoSentarse derecho mejora el ánimo, según estudio. Foto: Pexels

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Un estudio de McGill sugiere que sentarse derecho no solo es bueno para la salud, sino también para tu actitud. Los participantes con mejor postura asumieron más riesgos y obtuvieron mejores recompensas.

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