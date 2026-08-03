Querétaro Reporta Cuatro Casos de Golpe de Calor y una Defunción por Altas Temperaturas

La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESA) informó que la actual temporada de calor dejó un saldo de cuatro casos de golpe de calor, un caso de quemadura solar y una defunción asociada a las altas temperaturas en la entidad.

¿En qué municipios se registraron los casos?

De acuerdo con la dependencia estatal, los casos de golpe de calor ocurrieron en Arroyo Seco, Huimilpan, Jalpan de Serra y Tequisquiapan. La única defunción relacionada con las altas temperaturas se registró en el municipio de Jalpan de Serra, mientras que el caso de quemadura solar fue notificado en el municipio de Querétaro.

Ante este panorama, la SESA exhortó a la población a mantener las medidas preventivas para evitar afectaciones por el calor, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

La dependencia recomendó mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera y proteger de manera especial a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

La Secretaría explicó que el golpe de calor es una emergencia médica que ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura corporal, la cual puede superar los 41 grados centígrados. Entre los principales síntomas se encuentran dolor de cabeza intenso, respiración acelerada, pulso rápido, ausencia de sudor, náuseas, vómito, alteraciones del estado de conciencia y convulsiones.

En cuanto a la deshidratación, las autoridades recomendaron iniciar la rehidratación con Vida Suero Oral y acudir de inmediato a una unidad médica si se presentan síntomas como debilidad, mareo, sequedad de mucosas o confusión.

La SESA reiteró que, aunque las temperaturas extremas han disminuido en algunas regiones del estado, es importante no bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención para evitar complicaciones relacionadas con el calor.