Salud

Querétaro Reporta Cuatro Casos de Golpe de Calor y una Defunción por Altas Temperaturas

La Secretaría de Salud de Querétaro reportó cuatro casos de golpe de calor, un caso de quemadura solar y una defunción asociada a las altas temperaturas durante la temporada de calor 2026.

Cuatro Municipios de Querétaro Reportan Casos de Golpe de Calor Durante 2026Cuatro Municipios de Querétaro Reportan Casos de Golpe de Calor Durante 2026. Foto: N+

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¡Alerta en Querétaro! Cuatro casos de golpe de calor y una defunción por altas temperaturas. Conoce cómo protegerte y evitar riesgos en esta temporada.

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