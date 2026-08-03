Más de 6 mil Muertos por Terremotos en Venezuela; EUA Estima que Cifra Podría Superar los 10 Mil

El terremoto doble ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio ha dejado una cifra de 6 mil 125 muertos, según dio a conocer Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta Delcy Rodríguez. En el último informe oficial presentado se sumaron 579 fallecidos con respecto al balance anterior.

Se han levantado 346 mil 755 toneladas de escombros.

Críticos denuncian que el gobierno no ha ofrecido una cifra oficial de desaparecidos desde el 25 de junio.

Venezuela actualiza informe sobre sismo doble

Este lunes, se ha actualizado la cifra oficial de muertos que dejó el sismo doble de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurrido el 24 de junio. La cifra no había sido actualizada desde el 24 de julio, fecha en que se cumplió un mes de la mayor catástrofe natural que haya vivido el país sudamericano en lo que va del siglo XXI.

Además de sumar 579 fallecidos a la lista oficial, Jorge Rodríguez declaró que 60 mil 992 personas han sido atendidas en hospitales. Además, el informe gubernamental ofreció detalles de la etapa de reconstrucción que atravesará Venezuela.

Según el informe presentado por Rodríguez, 43 mil 679 viviendas han sido evaluadas. De estas, 9 mil 866 están “restringidas” y otras 6 mil 433 fueron catalogada como de “alto riesgo”. De los inmuebles analizados, 25 mil 325 de las viviendas serían habitables.

El informe también señala que se han recogido 346 mil 755 toneladas de escombros.

Ciudadanos reportan 29 mil desaparecidos tras sismo doble en Venezuela

La cifra actualizada de muertes ha sido recibida con escepticismo por parte de la oposición al régimen chavista. La plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto denuncia que 29 mil 518 desaparecidas en el sismo doble aún no han sido halladas por sus familiares.

Ante esta discrepancia, organizaciones no gubernamentales como Provea denuncian que el gobierno actualice el número de desaparecidos. Aquella cifra fue congelada el 25 de junio, cuando las autoridades dieron a conocer que había 157 personas sin localizar.

Provea ha exigido que el gobierno de Delcy Rodríguez informe con transparencia sobre el número real de desaparecidos. En su página web la organización pide:

“Cesar la opacidad y publicar reportes oficiales veraces sobre la situación de los desaparecidos, la trazabilidad de pacientes pediátricos y las condiciones reales en los centros de refugio”.

Tras el sismo doble, el Servicio Geológico de Estados Unidos calculó un 43% de probabilidades de que se superaran los 10 mil muertos. Según los cálculos de la agencia, dado la gravedad de los daños, había solo un 18% de probabilidades de que el número de víctimas se ubicara entre los mil y los 10 mil muertos.

Con información de EFE