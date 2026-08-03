Internacional

Más de 6 mil Muertos por Terremotos en Venezuela; EUA Estima que Cifra Podría Superar los 10 Mil

Jorge Rodríguez, quien lidera la Asamblea Nacional de Venezuela, dio a conocer que el número de muertos por el sismo doble aumentó a más de 6 mil

La Guaira, VenezuelaConfirman más de 6 mil muertos por sismos en Venezuela. Foto: Reuters

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Tragedia en Venezuela: Jorge Rodríguez reporta 6 mil 125 muertos tras el sismo doble del 24 de junio. La cifra genera escepticismo y miles de desaparecidos aún no aparecen.

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