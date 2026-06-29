“Tío, No Me Dejes Morir”: Sobreviviente Relata Colapso de Edificio en La Guaira, Venezuela

La historia de Marlon, atrapado durante horas en un edificio derrumbado, refleja el drama humano en Venezuela.

La Guaira, donde vivía Marlon, es una de las zonas más afectadas por los terremotos del pasado miércoles. Foto: APLa Guaira, donde vivía Marlon, es una de las zonas más afectadas por los terremotos del pasado miércoles. Foto: AP

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Un grito de esperanza entre escombros: Marlon, atrapado en un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela, lucha por su vida tras los devastadores terremotos que han cobrado 1,500 vidas.

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