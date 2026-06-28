Topos de México Continúan Rescates en Caracas: Hallan Tres Cuerpos y Salvan a un Perro

La cifra de muertos aumentó a mil 430, mientras decenas de miles de personas continúan desaparecidas tras los terremotos

Topos de México Continúan Rescates en Caracas. Foto: AFPTopos de México Continúan Rescates en Caracas. Foto: AFP

Destacado

Aumenta a 1430 la cifra de muertos en Venezuela tras los sismos. Los Topos de México rescatan a un perro y recuperan cuerpos. La esperanza se desvanece, pero las labores continúan. Descubre los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+