Topos de México Continúan Rescates en Caracas: Hallan Tres Cuerpos y Salvan a un Perro

Los equipos de rescate continúan este domingo con las labores para localizar y sacar a sobrevivientes entre los escombros que dejaron los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela. A más de tres días del desastre, la cifra oficial de fallecidos ascendió a mil 430, mientras decenas de miles de personas permanecen desaparecidas y las posibilidades de hallar más personas con vida disminuyen con el paso de las horas.

Entre quienes participan en las labores de búsqueda se encuentra la brigada mexicana Los Topos. En entrevista con N+, Carlos Morales Cienfuegos, rescatista con 54 años de experiencia y 64 años de edad, relató el trabajo que realizan desde su llegada al municipio de Chacao, en Caracas.

"Tenemos la esperanza de seguir sacando gente con vida. Ayer rescatamos a un perrito que estaba junto a su dueña; lamentablemente ella falleció, pero logramos salvar al animal. También recuperamos dos víctimas más. Somos un equipo de 10 rescatistas y no nos moveremos de aquí hasta sacar a la última persona con vida", afirmó.

Especialistas en gestión de desastres señalan que las primeras 72 horas posteriores a un sismo representan el periodo más importante para encontrar sobrevivientes atrapados bajo los escombros. Superado ese lapso, las operaciones suelen concentrarse principalmente en la recuperación de cuerpos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Topos Mexicanos Se Suman a Rescates Tras Terremotos en Caracas y La Guaira, Venezuela

La tragedia ocurre en un país que ya enfrentaba una profunda crisis económica y política. Millones de personas también padecen la falta de agua potable, saneamiento y otros servicios básicos, lo que agrava la emergencia humanitaria.

En La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el miércoles, familias enteras permanecen a la espera de noticias sobre sus seres queridos. Héctor Aguilera busca a cuatro familiares que quedaron sepultados bajo un edificio colapsado, mientras otros dos lograron ser rescatados.

"No tenemos el apoyo necesario para sacar a nuestra familia; no podemos hacerlo solos. Sabemos que están ahí. Ya no nos queda esperanza, solo los recuerdos", expresó.

En Chacao, las autoridades colocaron en pantallas electrónicas las fotografías de personas desaparecidas para facilitar su identificación y localización.

Han sido rescatadas 33 personas con vida

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que hasta la noche del sábado habían sido rescatadas con vida 33 personas. Entre ellas se encuentra un niño de 11 años que fue sacado de entre los escombros en Caraballeda. "Cada vida es una fuente de esperanza para Venezuela", escribió en la red social X al compartir imágenes del rescate.

Las labores continúan con apoyo internacional. Un total de 24 países han enviado 521 toneladas de ayuda humanitaria, 86 unidades caninas especializadas en búsqueda y rescate y más de 2 mil 700 rescatistas. Además, Estados Unidos desplegó un equipo de respuesta a desastres de 250 integrantes y habilitó parcialmente una pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para la llegada de vuelos militares con suministros.

Mientras maquinaria pesada, perros de búsqueda y brigadistas trabajan sin descanso entre los edificios colapsados, miles de familias permanecen a la espera de un milagro o, al menos, de recuperar a sus seres queridos.